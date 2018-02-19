Избирком Югры определил места проведения досрочного голосования на выборах Президента Российской Федерации

- Русский
Сегодня в ходе очередного заседания Избирательная комиссия Югры приняла решение о проведении досрочного голосования избирателей, находящихся в удаленных и труднодоступных местностях на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
«Традиционно досрочное голосование мы проводим на территориях Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, - отмечает председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев. – При этом время для голосования участковые избирательные комиссии будут утверждать самостоятельно, исходя из особенностей каждой территории».
Досрочное голосование в автономном округе будет проводиться в срок с 1 по 17 марта 2018 года. Раньше срока будут голосовать жители родовых угодий, вахтовики, а также избиратели, занятые рыболовством, охотой и частным оленеводством.
Также на заседании Избиркома был утвержден график предоставления бесплатного эфирного времени на бесплатной основе между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на теле- и радиоканалах региональных телерадиокомпаний ГТРК ВГТРК «Югория» и ОТРК «Югра» при проведении выборов Президента Российской Федерации.
Графики распределения эфирного времени составлены на основании протоколов жеребьевки, которая прошла в Избиркоме автономного округа накануне. Соответствующее постановление будет опубликовано в газете «Новости Югры» и на официальном сайте Избирательной комиссии Югры.
Напомним, в результате жеребьевки каждый из восьми зарегистрированных кандидатов получил отведённое ему по закону время для размещения агитационных материалов, а также для участия в совместных с другими кандидатами агитационных мероприятиях.
Пресс-служба аппарата Избирательной комиссии ХМАО-Югры