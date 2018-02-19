В Государственной библиотеке Югры г. Ханты-Мансийска состоится презентация книги «60 лет с читателями»

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В Государственной библиотеке Югры г. Ханты-Мансийска состоится презентация книги «60 лет с читателями»

Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:

21 февраля 2018 года в 15:00 в день празднования Международного дня родного языка в Государственной библиотеке Югры г. Ханты-Мансийска состоится презентация книги «60 лет с читателями», выпущенной газетой «Ханты ясанг» к 60-летию издания.

В сборнике раскрывается широкая панорама истории становления и развития хантыйской периодической печати. Сюда вошли статьи о штатных и внештатных авторах газеты за время её существования. Во-первых, это статья о хантыйском писателе, фронтовике, основателе газеты, первом редакторе – Григории Дмитриевиче Лазареве, а также о литературных переводчиках и корреспондентах: В.С. Алачеве, И.Н. Ерныхове, А.М. Сенгепове, М.С. Ользиной и др. Многие годы газета связана с двумя именами – М.К. Волдиной и Т.С. Себуровой. Эта книга – благодарность и нашим внештатным авторам, которые всегда находят время, чтобы рассказать о жизни в сёлах, об удивительных людях и т.д.

В книге представлено большое количество фотографий из архива газеты «Ханты ясанг».

Издание рекомендовано широкому кругу читателей.

Организаторы презентации:

Государственная библиотека Югры, Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

Ждём Вас по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

Контактное лицо: Спирякова Людмила Тихоновна, редактор газеты «Ханты ясанг», тел. 8(3467) 33-36-07, 89028281839

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