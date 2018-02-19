Ханты-Мансийск снова собирает лучших учеников Югры

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Уже в 5 раз в Югре пройдет региональный этап Межрегионального конкурса «Ученик года 2018». В этом году Конкурс собрал наибольшее количество участников – 20 муниципальных образований представят своих победителей муниципального этапа с группой поддержки.
Более ста человек будут вовлечены в конкурсные испытания – один участник и четыре человека группы поддержки из муниципального образования.
С 16 по 18 февраля 2018 года участников традиционно примет Детская школа искусств и народных ремесел города Ханты-Мансийска.
Место проведение неизменно – как и наши достижения на Межрегиональном конкурсе в Ульяновской области. За годы участия в Межрегиональном конкурсе - мы всегда в пятерке лучших. А Алексей Добровольский, представлявший гимназию г. Ханты-Мансийска, стал абсолютным победителем «Ученик года» России в 2013 году.
Что ждет ребят нашего округа в эти февральские дни? Большое количество конкурсных испытаний – самопрезентация, мастер-класс, творческое представление своей малой родины, дискуссия по злободневным темам современного образования и другие конкурсные виражи.
А вечером мастер-классы от членов жюри:
– Сергея Анатольевича Пономарева, бизнес-тренера, руководителя Методического Совета Ассоциации детских и молодежных объединений Югры (г. Ханты-Мансийск – г. Тюмень);
- Ирины Игоревны Фришман, доктора педагогических наук, профессора, директора Научно-практического центра Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), главного научного сотрудника Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
Будет и очень важная составляющая для подросткового возраста – общение со сверстниками из других городов и поселков, представление своих проектов, будет царить атмосфера дружбы и поддержки.
Конкурсное жюри выберет абсолютного победителя и шестерку финалистов. Победитель будет представлять Ханты-Мансийский автономный округ – Югру на Межрегиональном конкурсе «Ученик года 2018» в Ульяновской области.
Неизменным организатором Конкурса выступает Ассоциация детских и молодежных объединений автономного округа совместно с Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при поддержке Департамента образования и молодежной политики автономного округа.
Пожелаем участникам удачного выступления – смелых решений и неожиданных открытий, новых друзей и проектов, желания всегда стремиться вверх, не забывая о тех, кто находится рядом.
Контактное лицо: Ласкин Марат Сергеевич, 89923503975.
Председатель Ассоциации детских и молодежных объединений автономного округа, Председатель Общественной палаты Югры: Максимова Ирина Ивановна, 89227757073.