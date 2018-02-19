Югорчане отправятся на Черноморское побережье для участия в литературной смене МДЦ «Артек»

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Югорчане отправятся на Черноморское побережье для участия в литературной смене МДЦ «Артек»

С 19 февраля по 11 марта в МДЦ «Артек» пройдет 2 смена «Экология слова», участие в которой примут 12 юных югорчан из Урая, Когалыма, Покачей, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского и Сургутского районов.

В эту смену «Артек» станет детским литературным агентством, детские лагеря – издательствами, а отряды – редакциями. Участники смены попробуют свои силы как в создании авторского текста, так и собственной книги лагеря. Причем эта активность не ограничится лишь написанием текста.

Ребята освоят все этапы работы по выпуску книги, включая разработку ее дизайна и макета, создание иллюстраций, буктрейлера, разработку стратегии продвижения продукта на книжном рынке.

В пути следования до лагеря и обратно, а также во время нахождения в МДЦ «Артек» все дети застрахованы.

Сопровождающий группы детей – Романова Галина Николаевна.

Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»

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