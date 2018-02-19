Школьников Югры приглашают на профориентационную смену во Всероссийский детский центр

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Региональный молодежный центр Югры продолжает прием заявок на участие в профориентационной смене «Город мастеров» во Всероссийском детском центре «Смена», которая пройдет с 3 по 16 апреля. Регистрация проходит на сайте leto.doinhmao.ru до 18 февраля.
Если вашему ребенку от 11 до 17 лет, и он уже задумывается о своем будущем, эта смена для него. В рамках смены участники пройдут курс обучения во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего».
В начале смены школьники познакомятся с компетенциями кластеров «Сервис и дизайн», «Промышленность», «Строительство», «Информационные технологии», «Транспорт» и «Профессии будущего», пройдут профориентационное тестирование и диагностику профессиональных предрасположенностей, попробуют на практике различные компетенции, выполнят Технологические операции и кейсы. После этого участники выберут интересную для себя компетенцию, над развитием которой им предстоит работать всю смену.
Помимо работы с экспертами, школьники получат знания о наиболее востребованных рабочих профессиях и инженерных специальностях в формате профориентационных встреч, экскурсий, познакомятся с интерактивным музеем профессий и выставкой. Благодаря средствам виртуальной и дополненной реальности школьники посетят виртуальную экскурсию на современные отечественные предприятия. Главные павильоны кластеров оборудованы кинозалом, в котором демонстрируются профориентацианные фильмы о современных профессиях, в том числе, профессиях будущего.
Кроме практического освоения профессиональных компетенций для участников пройдут мастер-классы, тренинги личностного роста и надпрофессиональных компетенций (основы успешной коммуникации, навыки лидерства, работа в команде, тайм-менеджмент и планирование, бережливое производство и т.д.), которые будут актуальны вне зависимости от того, какую профессию выберет школьник в будущем, А также каждый участник составит «Карту личностного развития», в которой пропишет траекторию своего дальнейшего роста.
По всем вопросам обращаться в АУ ХМАО – Югры «Региональный молодежный центр»: letohmao@mail.ru, тел: 8 (952)722-51-11.
Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр»