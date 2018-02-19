19–22 февраля 2018 года в ХМАО–Югре пройдут антитеррористические учения.

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В учениях по пресечению условного «теракта», организация которых возложена на оперативный штаб в ХМАО–Югре, примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.
Просим жителей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.
Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области