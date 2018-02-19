19–22 февраля 2018 года в ХМАО–Югре пройдут антитеррористические учения.

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19–22 февраля 2018 года в ХМАО–Югре пройдут антитеррористические учения.

В учениях по пресечению условного «теракта», организация которых возложена на оперативный штаб в ХМАО–Югре, примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.

Просим жителей региона с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.

Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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