Югорчане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, могут получать бесплатную юридическую помощь

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
В рамках очередного заседания регионального правительства, которое состоялось под председательством первого заместителя губернатора округа Геннадия Бухтина, внесены изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Югре».
По словам Геннадия Бухтина, документ подготовлен с целью совершенствования законодательства автономного округа, регулирующего вопросы предоставления бесплатной юридической помощи.
Так, дополнен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках соответствующей государственной системы.
«Законопроектом предусматривается возможность представления бесплатной юридической помощи гражданам, включённым в реестр пострадавших граждан, сформированный в соответствии с федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Предлагаемые изменения позволят защитить права и законные интересы граждан, нарушенные в результате действий или бездействия застройщиков на территории Югры», - подчеркнул первый заместитель главы региона.
Также документом расширен перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи.
«Он дополнен следующими случаями – оказание бесплатной юридической помощи в защите прав граждан, нарушенных в результате действий или бездействия застройщиков на территории автономного округа; а также предоставление бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в случае отказа в бесплатной приватизации занимаемых гражданами по договорам социального найма жилых помещений», - добавил исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики Югры Дмитрий Сердюков.