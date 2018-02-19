Югорчане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, могут получать бесплатную юридическую помощь

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Югорчане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, могут получать бесплатную юридическую помощь

Департамент общественных и внешних связей сообщает:

В рамках очередного заседания регионального правительства, которое состоялось под председательством первого заместителя губернатора округа Геннадия Бухтина, внесены изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Югре».

По словам Геннадия Бухтина, документ подготовлен с целью совершенствования законодательства автономного округа, регулирующего вопросы предоставления бесплатной юридической помощи.

Так, дополнен перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках соответствующей государственной системы.

«Законопроектом предусматривается возможность представления бесплатной юридической помощи гражданам, включённым в реестр пострадавших граждан, сформированный в соответствии с федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Предлагаемые изменения позволят защитить права и законные интересы граждан, нарушенные в результате действий или бездействия застройщиков на территории Югры», - подчеркнул первый заместитель главы региона.

Также документом расширен перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи.

«Он дополнен следующими случаями – оказание бесплатной юридической помощи в защите прав граждан, нарушенных в результате действий или бездействия застройщиков на территории  автономного округа; а также предоставление бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в случае отказа в бесплатной приватизации занимаемых гражданами по договорам социального найма жилых помещений», - добавил исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики Югры Дмитрий Сердюков.

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