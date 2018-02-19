В Ханты-Мансийске в преддверии празднования Международного дня родного языка состоится литературный вечер «Я воспеваю родной язык!»

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В Ханты-Мансийске в преддверии празднования Международного дня родного языка состоится литературный вечер «Я воспеваю родной язык!»

20 февраля 2018 года в 17:00 в преддверии празднования Международного дня родного языка в городе Ханты-Мансийске в офисе Общественной организации «Спасение Югры» по адресу: ул. Безноскова д. 2А состоится литературный вечер «Я воспеваю родной язык!». Дети и студенты прочтут стихи на родных – хантыйском, мансийском и ненецком языках.

            Цель мероприятия: Сохранение, развитие и популяризация обско-угорских языков среди молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Организаторами мероприятия выступили: Социально ориентированная  некоммерческая организация «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры», Общественная организация «Спасение Югры», Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

Важно, чтобы художественное слово, стихотворение, рассказ, сказка на долгие годы оставались в мыслях и сердцах участников вечера. Пусть от прочитанных произведений мир станет светлее и добрее!

          Ждём Вас по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова д. 2 А.

          Руководитель проекта: Вице-президент ОО «Спасение Югры» Ульяна Данило, тел.:89505001163.

Хӑнты ясӑң

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Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
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