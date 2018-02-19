В Ханты-Мансийске в преддверии празднования Международного дня родного языка состоится литературный вечер «Я воспеваю родной язык!»

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20 февраля 2018 года в 17:00 в преддверии празднования Международного дня родного языка в городе Ханты-Мансийске в офисе Общественной организации «Спасение Югры» по адресу: ул. Безноскова д. 2А состоится литературный вечер «Я воспеваю родной язык!». Дети и студенты прочтут стихи на родных – хантыйском, мансийском и ненецком языках.
Цель мероприятия: Сохранение, развитие и популяризация обско-угорских языков среди молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Организаторами мероприятия выступили: Социально ориентированная некоммерческая организация «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры», Общественная организация «Спасение Югры», Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Важно, чтобы художественное слово, стихотворение, рассказ, сказка на долгие годы оставались в мыслях и сердцах участников вечера. Пусть от прочитанных произведений мир станет светлее и добрее!
Ждём Вас по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова д. 2 А.
Руководитель проекта: Вице-президент ОО «Спасение Югры» Ульяна Данило, тел.:89505001163.