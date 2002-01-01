В Окружном Доме народного творчества продолжается набор в Мастерскую «Живая традиция»

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В автономном учреждении «Окружной Дом народного творчества» продолжает свою деятельность клубное формирование «Мастерская обско-угорских народов «Живая традиция».
Целью деятельности любительского объединения «Живая традиция» является сохранение, развитие и популяризация традиций изготовления предметов быта, игрушек и национальной одежды народов Югры.
В рамках деятельности мастерской проводится работа по изучению особенностей технологии изготовления традиционной одежды (платья, халата, платка), нагрудных украшений, обуви, вязание гольфов.
За три месяца работы мастерицы клубного формирования приняли участие в мероприятиях в области сохранения и развития нематериального, материального культурного наследия народов Югры – мастер-классах и выставках: «Югра – многонациональная», «Школа медвежьих игрищ» и «Презентации лучших практик трансляции и передачи национальных культурных традиций несовершеннолетним регионального проекта «Живая традиция», на которых гостям было предложено ознакомиться с техникой изготовления куклы-скрутки «Акань» и аппликации «ткань по ткани».
Записаться на занятия можно по адресу: Гагарина 10, кабинет 210. Часы работы мастерской: понедельник 18.00 – 19.30; среда и пятница 17.00 – 18.30.
Справки по телефону 8 (3467) 32-15-62, руководитель клубного формирования «Живая традиция» – Сызарова Виктория Владимировна.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»