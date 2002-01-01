В Окружном Доме народного творчества продолжается набор в Мастерскую «Живая традиция»

  • Русский
В Окружном Доме народного творчества продолжается набор в Мастерскую «Живая традиция»

В автономном учреждении «Окружной Дом народного творчества» продолжает свою деятельность клубное формирование «Мастерская обско-угорских народов «Живая традиция».

Целью  деятельности любительского объединения «Живая традиция» является сохранение, развитие и популяризация традиций изготовления предметов быта, игрушек и национальной одежды народов Югры.

В рамках деятельности мастерской проводится работа по изучению особенностей технологии изготовления традиционной одежды (платья, халата, платка), нагрудных украшений, обуви, вязание гольфов.

 

 

За три месяца работы мастерицы клубного формирования приняли участие в мероприятиях в области сохранения и развития нематериального, материального культурного наследия народов Югры – мастер-классах и выставках: «Югра – многонациональная», «Школа медвежьих игрищ» и «Презентации лучших практик трансляции и передачи национальных культурных традиций несовершеннолетним регионального проекта «Живая традиция», на которых гостям было предложено ознакомиться с техникой изготовления куклы-скрутки «Акань» и аппликации «ткань по ткани».

Записаться на занятия можно по адресу: Гагарина 10, кабинет 210. Часы работы мастерской: понедельник 18.00 – 19.30; среда и пятница 17.00 – 18.30.

Справки по телефону 8 (3467) 32-15-62, руководитель клубного формирования «Живая традиция» – Сызарова Виктория Владимировна.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры