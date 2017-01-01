В Югре более 10% бюджетных средств уже переданы негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В Ханты-Мансийске под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина состоялось заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа.
В рамках повестки участники обсудили ход реализации «дорожной карты» по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе на 2016-2020 годы.
По словам заместителя директора департамента экономического развития Югры Ларисы Шанауриной, на текущий момент в регионе сформирована эффективная система, обеспечивающая доступ негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в социальной сфере. Так, сформирован перечень и стандарт услуг, передаваемых на исполнение негосударственным организациям, разработаны порядки определения тарифов на услуги, предаваемые НКО, и подушевые нормативы финансирования социальных услуг. Также утверждены ведомственные планы мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Кроме того, выстроена система механизмов финансирования услуг социальной сферы негосударственным организациям. Среди них - компенсация затрат поставщику за оказанные услуги, государственный заказ, выдача сертификатов на оплату услуг, государственная поддержка в форме грантов.
«Из 79 мероприятий «дорожной каты» у нас в 2017 году реализовано 54. Сформирован перечень из 47 услуг в социальной сфере, запланированных к передаче. На сегодняшний день передано 36 услуг, тогда как в 2016 году их было всего 11. Объем бюджетных средств, выделяемых негосударственным поставщикам, составляет 2,3 миллиарда рублей или 10,1 %. Можно сказать, что задача, поставленная Президентом России о передаче 10% средств бюджета негосударственному сектору, выполнена. Перед нами губернатор поставил задачу довести эту цифру до 15% за 2018. Есть куда стремиться», - рассказала Лариса Шанаурина.
Отметим, в целях расширения доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих, к предоставлению услуг в социальной сфере, снижения административных барьеров и повышения информированности населения о возможностях выбора потенциальных поставщиков услуг, в Югре сформирован «Портал социальных услуг», работающий по технологии «Одно окно». Здесь размещены реестры поставщиков услуг социальной сферы, которые содержат сведения о режиме работы, имеющихся лицензиях, о реализуемых программах, оказываемых поставщиком услуг, и другую информацию.
Также в Югре функционирует интерактивная модель развития негосударственных поставщиков услуг социальной сферы – инструмент оперативного обучения лидеров социального предпринимательства, для повышения информирования по всем основным аспектам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций. Интерактивная площадка «Гид по формам поддержки» размещена на Портале малого и среднего предпринимательства Югры - бизнесюгры.рф.
«Итогом реализации мероприятий в 2017 году можно также назвать привлечение больше чем в 2 раза по сравнению с 2016 годом количества потребителей, воспользовавшихся услугами – это 97,5 тысяч человек. Число некоммерческих организаций увеличилось до 2 133 единиц», - резюмировала Лариса Шанаурина.