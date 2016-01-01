Губернатор Югры посетила компанию, занимающуюся переработкой дикоросов

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В ходе рабочей поездки в Кондинский район Наталья Комарова осмотрела мощности общества с ограниченной ответственностью «Регион-К». Компания занимается заготовкой и переработкой дикоросов.
В настоящее время предприятие имеет в Кондинском районе 8 заготовительных пунктов, в числе работников 19 человек. С заготовительных пунктов дикоросы (ягоды, грибы и т.д.) свозятся на основную базу в Междуреченский, где происходит их дальнейшая переработка. Здесь имеется миницех, холодильная камера и складское помещение.
«Из этой ягоды заказчик делает йогурты. Мы ее перерабатываем: полностью очищаем и взбиваем. Здесь у нас варка варенья. Мощность оборудования позволяет выпускать до 500 баночек в час. Здесь сортировка грибов», - провел небольшую экскурсию для главы региона руководитель общества Василий Новоселов.
Наталья Комарова осмотрела производственные помещения и пообщалась с работниками, расспросив их об условиях труда и оплате. Они ответили, что проблем с заработной платой не бывает.
Нужно отметить, что с 2016 года предприятие включено в перечень экспортно-ориентированных и активно занимается продвижением продукции на экспорт, в частности в страны Евразийского союза Королевство Таиланд.
Готовая продукция и полуфабрикаты общества реализуются через выставки-ярмарки, розничную сеть, общепит, сети ресторанов как в Югре, так и в другие регионы России. Основные покупатели проживают в городах Югорск, Тарко-Сале, Ханты-Мансийск, Сургут, Тюмень. Ассортимент продукции переработки дикорастущих ООО «Регион – К» включает более 60 наименований.