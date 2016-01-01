Фермеры Кондинского района осваивают переработку

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Глава региона в ходе рабочей поездки в Кондинский район посетила молочный завод, расположенный в поселке Лиственничный.
Молокозавод входит в состав крестьянского (фермерского) хозяйства Федора Чуриловича. КФХ ведет производственную деятельность на землях района площадью 1800 гектаров. В августе 2016 года здесь был запущен молочный завод производительностью до 5 тонн молока в смену.
Губернатор Югры Наталья Комарова осмотрела производственные помещения и пообщалась с сотрудниками. В ходе беседы в очередной раз была подтверждена необходимость создания интерактивной карты промышленности Югры. Дело в том, что сейчас часть сырья для нужд завода закупается за границами округа.
«Нужна карта. Чтобы прежде, чем где-то что-то покупать за пределами своей территории, можно было посмотреть, есть ли у нас аналог. И тогда уже ориентироваться, - отметила Наталья Комарова. - Когда вы даете запрос, производитель реагирует».
Губернатор также обратила внимание, что данный вопрос важен для главы муниципалитета: «Когда мы такие моменты "вскрываем", сразу видно, что еще нужно «досоздать». Чтобы, например, производственный цикл полностью замыкался. Или как стоит поменять логистику. И, самое главное, чтобы было четко понятно, как сформированы рынки сбыта и какой уровень конкуренции».