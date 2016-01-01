Губернатор Югры провела рабочую встречу с главой Кондинского района

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Наталья Комарова и Анатолий Дубовик обсудили достижения и недоработки муниципалитета.
Губернатор отметила, что по итогам 2017 года динамика показателей сельского хозяйства в районе имеет положительную тенденцию. "Какой вклад в эти достижения вносит муниципальная программа «Продовольственное самообеспечение»?" - уточнила Наталья Комарова.
Программа реализуется в районе с 2016 года. В ее рамках оказывается существенная поддержка местным товаропроизводителям, причем и домовым хозяйствам, путём создания для них гарантированных рынков сбыта и стабильного дохода от реализации.
По словам Анатолия Дубовика, задача, поставленная губернатором автономного округа по увеличению доли закупок у малого и среднего бизнеса, перевыполнена, достигнут показатель – 81% при целевом 35%.
"В 2016 году было заключено 5 договоров, в настоящий момент - 57 со всеми производителями мяса, молока, ягод, хлебобулочных изделий и прочего,- отметил он. - Они обеспечивают школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты продуктами питания".
Также оказана поддержка 7 товаропроизводителям на сумму более 2 млн рублей в рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса".
"Нами создан перечень из 17 инвестиционных проектов, направленных на развитие животноводства, растениеводства. Общий объём вложений в эту деятельность составил более 170 млн рублей. За 2 года мы создали 128 новых рабочих мест", - доложил Анатолий Дубовик.
Глава района выступил с предложением об организации единой субсидии в данном направлении. По его мнению, это облегчит процесс распределения и освоения средств.
Наталья Комарова нацелила коллегу на более глубокую проработку предложения: "Определитесь, прежде всего, с показателями эффективности вложений. Обсудим их", - сказала губернатор.
Следующей темой встречи руководителей стало дорожное строительство. Было отмечено, что Кондинский район – единственный муниципалитет, где при строительстве дорог используется механизм с использованием контракта «жизненного цикла».
"Это когда подрядчик проектирует, строит и обслуживает дорогу. Кроме того, такой проект позволяет привлечь федеральные средства. Мы привлекли уже более 30 млн рублей для дорожной деятельности", - сообщил глава района.
Таким образом, в 2017 году была введена в эксплуатацию подъездная автомобильная дорога к деревне Сотник. Сейчас возобновлено строительство участка дороги до пгт. Куминский. Это обеспечит жителей поселка круглогодичной связью с административным центром.
"В планах строительство дороги до Урая и Половинки", - доложил Анатолий Дубовик.
Ещё одним достижением Кондинского района стало выполнение задачи, поставленной президентом России по обеспечению доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере (до 10% средств бюджета). В автономном округе дорожной картой определены показатели: 10 % - в 2017 году и 15% - в 2018 году. В Кондинском районе по итогам работы в 2017 году этот показатель превысил средний по округу в два раза и составил 17,4 %.
Также было отмечено, что за период с 2013 по 2017 годы общий объем инвестиций, направляемых в объекты производственного и социального назначения Кондинского района, увеличился в 6 раз, построено 45 объектов. "Какие решения руководства Кондинского района позитивно отражаются на состоянии инвестиционного климата?", - задала вопрос Наталья Комарова.
Анатолий Дубовик доложил, что бюджетные инвестиции осуществляются в рамках государственных и муниципальных программ, адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа. Построены: школа в гп. Междуреченский, школа-детский сад в гп. Луговой, 4 детских сада в гп. Междуреченский, в гп. Кондинское, в гп. Куминский и в сп. Леуши; физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном п. Мортка ; автомобильная дорога ул. Гагарина в гп.Междуреченский, Подъездная дорога к д.Сотник ; в сфере жилищно-коммунального хозяйства 11 объектов ; а также участковые пункты полиции, пожарные водоемы в 21 населенном пункте района, парк Победы, детский городок и спортивная площадка" в пгт. Междуреченский.
Глава района пригласил Наталью Комарову на торжественный ввод в эксплуатацию комплекса "Школа - детский сад - интернат" в селе Алтай в марте текущего года.
В завершение губернатор предложила обсудить тему собираемости взносов на капитальный ремонт. Кондинский район в числе трёх муниципалитетов с самыми низкими показателями.
Стороны пришли к выводу, что действенным способом понудить население к исполнению своих обязанностей станет перенос капитального ремонта на более ранние сроки. "Мы пойдём на это. Может быть, даже специально профинансируем фонд капитального ремонта, либо используем другие технологии по переброске средств", - сказала Наталья Комарова.