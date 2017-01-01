Губернатор Югры приняла участие в обсуждении лучших инициатив общественников Кондинского района

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Наталья Комарова приняла участие в очередном муниципальном этапе окружного Гражданского форума общественного согласия. Сегодня «Прямой диалог с губернатором» прошел в Междуреченском.
Приветствуя активистов Кондинского района губернатор отметила разнонаправленность их проектов.
«В Год экологии громко заявил о себе на местном уровне проект «Я и Природа», цель которого - привлечение внимания к общей проблеме загрязнения населенных пунктов», - привела пример глава региона.
Наталья Комарова напомнила, что сегодня в Кондинском районе активно развивается нефтегазовая промышленность, что имеет как положительную сторону – для экономики, так и негативную – для экологии.
«Благодаря акции «Дни весенних древонасаждений» за прошедший год в муниципалитете высажено порядка 400 саженцев», - подчеркнула губернатор значимость работы общественников.
Также, для оказания помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, здесь была организована акция «Твори добро» в формате социальной лавки.
«Интересный подход, такой формат живой, к тому же это очень технологичный способ вовлечь как можно больше людей. За 2017 год услугами лавки воспользовалось более 200 малообеспеченных семей, безвозмездно выдано около трех тысяч вещей», - прокомментировала глава региона.
Губернатор подчеркнула, что активная деятельность местных общественных организаций в прошлом году была отмечена, в том числе и на федеральном уровне. Две некоммерческие организации получили гранты Президента РФ. Это общественная организация многодетных семей Кондинского района «София» с проектом «В здоровой семье - здоровые дети!» (проведение мероприятий, направленных на позиционирование многодетных семей, материнства, детства, в том числе проведение лекций, выставок), и профсоюзная организация районного дворца культуры и искусств «Конда» с проектом «Гой ты, Русь моя родная!» (Благодаря Гранту в 2018 году была организована гастрольная деятельность Образцового художественного коллектива Студии эстрадного танца «Данс-проект Дива»).
Сегодня также были представлены перспективные идеи. Так губернатору рассказали о районном фестивале туризма и бардовской песни «Край чистых рос».
Как сообщила автор проекта Светлана Лукашеня, фестиваль проводится ежегодно в августе, в рамках празднования Международного дня коренных народов мира. Главная тема – этнографический туризм, культура народов ханты и манси. Участники фестиваля могут испытать свои силы в соревнованиях по национальным видам спорта (гребля на осиновках, национальная борьба, стрельба из лука, мас-рестлинг), прогуляться в импровизированном «Кондинсом зоопарке» (телята, поросята, куры, гуси и т.д.), стать участниками мастер-класса по изготовлению корзинок из корней кедра. Особое место занимает фестиваль бардовской песни «Таежный романс».
«Замечательно, что проект кочующий. Это главная изюминка фестиваля – каждый раз он открывает новые возможности для его участников», - дала свою оценку губернатор.
Проект «Радость общения» представили «серебряные волонтеры» района. Как рассказала его автор Галина Муратова, председатель первичной ветеранской организации здравоохранения Кондинской районной организации ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, все началось с желания помочь одиноким пожилым людям: «А затем, на очередном заседании совета ветеранов, было решено принять участие в волонтерском движении».
Серебряные волонтеры помогают людям бороться с недостатком общения и ощущением ненужности. Они посещают одиноко проживающих и малоподвижных граждан, оказывают им доступную помощь.
«Вы берете на себя часть работы социальных учреждений. Примите на себя этот статус. Это действительно так», - поблагодарила добровольцев губернатор.
Отдельного упоминания заслуживает проект «Дайте руки друг другу», посвященный работе несовершеннолетних волонтеров с детьми с ограниченными возможностями.
«Мы помогаем детям с ограниченными возможностями. Это нужно им. Такое внимание – большое счастье для них. К тому же, когда работаешь с таким ребенком, то понимаешь, что он такой же, как мы. Сейчас нас всего 10 человек, и мы хотим привлечь больше людей к проекту», - рассказали авторы.
Губернатор согласилась, что еще неизвестно, для кого это важнее - для больных детей или здоровых.
«Это взаимообогащающие встречи. Вы многому у них учитесь», - отметила Наталья Комарова.
Добавим, что прямо на форуме родилась идея создать скульптуру «Кондинский карась».
«Привязывать бренд только к событиям недостаточно. Нужно придумывать запоминающиеся вещи, например, такие, как необычные скульптуры», - пояснил автор проекта «Брендирование территории через событийное мероприятие – юбилей Кондинского района» Алексей Густов.