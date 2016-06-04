В Ханты-Мансийске пройдет Международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу»

- Русский
Международный фестиваль культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» проводится в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и мероприятий Окружного мультикультурного проекта «Диалог национальных культур» при поддержке филиала ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» с целью сохранения, развития и популяризации самобытной культуры финно-угорских народов. К участию приглашаются взрослые и дети от 6-ти лет и старше. Фестиваль проводится со 2 апреля по 6 ноября 2018 года в интернет-формате.
Номинации конкурса:
- Празднично-обрядовая культура в работах самодеятельных художников. Праздник и обряд - это особый синтез всех форм народной художественной культуры, являющий собой ритуальное действие, включающее следующие элементы: событие, его содержание, местоположение, время дня и года, церемонию - обрядовую практику. Участники конкурса направляют в электронном виде не более 2 фотографий авторских художественных работ, созданных в любой живописной или графической технике и направлениях.
- Традиционная культура финно-угорских народов в литературном творчестве самодеятельных авторов. На конкурс принимаются авторские произведения в номинациях: поэзия, проза (малые формы – рассказы, новеллы, очерки, эссе), произведения для детей (сказки и др.), отражающие традиции,быт и уклад жизни финно-угорских народов.
- Легенды финно-угорского мира. К участию в этой номинации могут подать заявки, либо быть заявлены кандидатуры, являющиеся носителями народных традиций, сказители, исполнители фольклора, инструментальные исполнители и мастера, внесшие значительный вклад в развитие традиционной финно-угорской культуры.
Информация о фестивале будет размещена на официальных сайтах и страничках социальных сетей «Финно-угорского культурного центра Российской Федерации», Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 01 октября 2018 года в адрес АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: onk@to-kultura.ru с отметкой «Конкурс «Живущие по солнцу». Контактный телефон: 8 (3467) 32-15-62