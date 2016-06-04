Губернатор Югры провела рабочую встречу с главой города Урай

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Наталья Комарова обсудила с Анатолием Ивановым итоги деятельности муниципалитета в 2017 году и планы на текущий год.
Так, губернатор акцентировала внимание на опыте Урая по проведению форума гражданских инициатив «Урай - наш общий дом», который проходит 8 лет подряд. "Как Вы оцениваете эффективность этой площадки? Насколько она помогает в развитии города, принятии управленческих решений?"- поинтересовалась глава региона.
По словам Анатолия Иванова, форум дает возможность городским властям и общественности «сверить часы» относительно важнейших направлений развития муниципалитета, проанализировать ход исполнения намеченных ранее планов и принятых программ. "Для меня это огромное подспорье для выработки и принятия решений, воплощения их в жизнь", - сказал он.
Такой прямой диалог населения и власти позволяет точнее выявлять и оперативнее решать городские проблемы. На сегодня в Урае это самая эффективная диалоговая площадка, на которой планируется будущее города.
За 8 лет форумы были посвящены различным актуальным темам: рассматривались вопросы жилищного строительства, ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, образования. И каждый раз благодаря активным и неравнодушным горожанам зарождались идеи, которые затем перерастали в проекты. Многие из них уже воплотились в жизнь.
"Два года подряд мы проводили Год экологии. Потому что почувствовали, что за один не справимся с задачей. По итогам 2017 года, я считаю, мы сформировали сознание, культуру", - рассказал глава города.
Следующая тема разговора глав - капитальный ремонт. В 2017 году Урай первым выполнил годовые планы по проведению капитальных ремонтов многоквартирных домов. При этом муниципалитет является техническим заказчиком.
По мнению губернатора, положительный опыт Урая может быть полезен другим муниципалитетам Югры.
Как доложил руководитель муниципалитета, передача функций технического заказчика на муниципальный уровень позволила более оперативно и эффективно решать вопросы, возникающие в процессе проведения работ на объектах.
Непосредственное участие органов местного самоуправления в организации и проведении капитального ремонта самым положительным образом сказалось на результатах, сроках и качестве выполняемых работ. Нареканий стало гораздо меньше.
Сроки устранения недочетов максимально сокращены. Налажен общественный контроль. "За 2017 год в мою виртуальную приёмную не поступило ни одного обращения по качеству капитального ремонта", - отметил Анатолий Иванов.
В 2017 году в Урае проведен капремонт 6 домов, частично ещё один за счёт сэкономленных на торгах средств. В 2018 году в планах муниципального образования ремонт в 9 домах.
Далее Наталья Комарова отметила положительный опыт Урая в работе с молодежью в научно-техническом направлении. "Это перспективное движение, и оно востребовано", - выразила свое мнение Наталья Комарова.
Напомним, в начале февраля в Самаре состоялись ХII Всероссийские юношеские научные чтения им. С.П. Королёва, которые проводятся ежегодно при поддержке Госкорпорации «РОСКОСМОС» и Министерства науки и образования Самарской области. В работе чтений приняли участие более 600 школьников и педагогов из 42 регионов России, а также из США, Великобритании, Боливии, Армении и Узбекистана.
Урай на этом престижном мероприятии представили Владимир Меньшиков - руководитель городской общественной молодежной организации «Авиацентр» и его ученик Захар Терета. Захар Терета в секции «Космический потенциал России. Научно-техническое творчество молодёжи» представил проект «Советская зенитная управляемая ракета ЗУР 400 системы «Даль». Модель-копия и прототип». По итогам работы круглого стола «Методическое обеспечение космического образования» Владимир Меньшиков вошёл в состав Методического координационного совета (МКС) по аэрокосмическому образованию Международной ассоциации участников космической деятельности.
"Это фанат. У истоков каждого дела должен быть такой человек, тогда положительный результат неизбежен", - подчеркнул глава города.
Он отметил, что в городе сложилась школа по ракетно-модельному спорту. Среди урайцев - чемпионы России, Европы и мира.
Но это не единственное направление. В школах Урая функционируют медицинские, инженерные классы. В учреждениях дополнительного образования развивается робототехника, легоконструирование.
В завершение руководители обсудили тему обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками.
"Прошу прокомментировать итоги 2017 года и ожидания по результатам 2018 года, который является контрольным по поручению Президента",- обратилась к главе губернатор.
На сегодняшний день количество многодетных семей, стоящих в очереди на бесплатное предоставление земельного участка, - 121. Из них вставших на учет до апреля 2016 года – 41. За последние годы были предоставлены участки 25 таким семьям. За 2017 год также предоставлено 25 участков. С 2016 года 14 семей воспользовались альтернативным правом и взамен участка взяли субсидию. Итого за короткий срок обеспечена 41 многодетная семья.
Выполнены все запланированные мероприятия в соответствии с «дорожной картой» - определены 6 территорий, пригодных для ИЖС, внесены изменения в Генеральный план и другие документы градостроительной деятельности, разработаны проекты планировки и межевания территорий. 85 участков поставлены на кадастровый учет, в том числе и для льготной категории. В настоящее время ведется проектирование и строительство инженерных сетей на новых территориях.
"Те многодетные семьи, которые встали на учёт до апреля 2016 года, в этом году будут обеспечены", - заверил глава Урая.
"Уверена, что Вы хорошо представляете жизнь в городе, погружены в те вопросы, которые беспокоят горожан. Надеюсь, они все у Вас на рабочем столе, чтобы они разрешались. Можете рассчитывать в этом плане на сотрудничество с правительством автономного округа", - резюмировала губернатор Югры Наталья Комарова.