В Урае состоялся «Прямой разговор с губернатором»

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Очередной муниципальный этап окружного Гражданского форума общественного согласия прошел сегодня в Урае.
Приветствуя участников встречи, губернатор Югры Наталья Комарова напомнила, что в городе ведут активную деятельность почти 30 социально ориентированных некоммерческих объединений, занимающихся пропагандой здорового образа жизни, поддержкой граждан с ограниченными возможностями здоровья, помогающие сохранить самобытность, традиции и культуру коренных народов Севера.
Глава региона привела в пример организацию содействия творческим инициативам молодёжи «ИНДИГО». Она известна своим проектом «Урай молодежный». Это цикл городских мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание подростков, развитие творчества молодежи. По инициативе урайской молодежи в активную городскую социальную культурно-досуговую среду вовлечено около 2500 ребят.
«Колоссальный вклад в воспитание современного, подготовленного к жизни молодого человека», - оценила работу волонтеров губернатор.
Также в числе мероприятий активистов: городской слет волонтеров, заседания киноклуба «Диалог», военно-патриотические акции, фестиваль творчества молодежи «Время творить».
«Масштабный опыт объединения передается всем участникам проекта, показывает, как можно эффективно построить работу с молодежью», - отметила Наталья Комарова.
Также упоминания заслуживает Урайская городская общественная организация по оказанию помощи женщинам и семьям «Женсовет», которая реализует проект «Круг заботы». Его миссия - восстановление отношений в семьях, воспитывающих несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений или вступивших в конфликт с законом. «Круг заботы» вносит особый вклад в профилактику преступлений среди несовершеннолетних.
«По сути, подростки учатся находить положительные пути решения проблем, которые возникают у каждого», - заметила губернатор.
Наталья Комарова также подчеркнула, что уникальные идеи общественников Урая известны за пределами Югры: «По итогам 2017 года четыре проекта общественных объединений города получили президентские гранты».
Среди них инициатива Урайской организации «ИНДИГО» по созданию единого координационного молодежной штаба волонтерских объединений «Доброволец Урая». На сегодня в городе насчитывается 260 зарегистрированных волонтеров. В ходе реализации грантового проекта, в волонтерское объединение планируется вовлечь еще более 200 человек.
«Поддерживаю этот проект. Полагаю, что он может стать местом рождения в Югре окружного центра волонтерских объединений», - подчеркнула глава региона.
Также на федеральном уровне отмечен проект «Азбука НКО». Его автор – коллектив Центра творческого развития и гуманитарного образования «Духовное просвещение». Это проект для школьников 1-8 классов. Его главным событием станет «Фестиваль добрых дел», где команды от школ представят свою «копилку добрых дел», ознакомятся с деятельностью Российского движения школьников, примут участие в благотворительных акциях и познавательных мероприятиях.
«Дорогие земляки, благодаря вашей ежедневной работе в Урае создано настоящее гражданское общество», - резюмировала Наталья Комарова.
Идеи, озвученные сегодня, подтвердили этот вывод. Так, например, губернатору рассказали о проекте музея под открытым небом «Рождение города. Первые шаги». Он предполагает размещение жилых строений, автомобильной техники и знаковых атрибутов периода рождения города и становления нефтедобывающей промышленности. Место расположения – исторический комплекс «Сухой Бор».
«Место выбрано не случайно. «Сухой Бор» - это первый промысел. На площадке мы хотим расположить жилье, с которого все начиналось: землянки, балки. Почему так решили? Молодому поколению интересно, как мы жили. Музей будет наполнен предметами, которые мы имели в то время, - рассказала автор проекта Людмила Савиных. – Он будет посвящен не только нефтяникам, но всем первопроходцам».
Губернатор высоко оценила идею и предложила углубить интерактивность музея: «Например, посетители могут пробовать самостоятельно вырыть ту же землянку. За счет вовлеченности они смогут прочувствовать, как люди тогда выживали, что каждый день был подвигом. Технику тоже лучше сделать работающей, чтобы она не стояла на постаменте. Все это важно - сегодняшние молодые люди теряют понимание ценности жизни, - подчеркнула Наталья Комарова. - Мне кажется, если вы наполните свой проект интерактивностью, он будет очень интересен».
Учащиеся школы №5 представили проект «Стена Памяти». Они предлагают возвести у вечного огня мемориальный комплекс, где будут увековечены имена их прадедушек и прабабушек, которые сражались за Родину и ковали Победу в тылу.
«Проект родился из семьи, когда мы поняли что только через нее передается память о прошлом», - рассказала руководитель школьного музея «Поиск» Галина Чубарова.
Еще один молодежный проект, представленный губернатору, называется «Экстремальный Урай». Он включает в себя проведение экстремальных забегов, рок-концертов, сплавов и прочих вещей, объединяющих молодежь и позволяющих испытать себя.
«Чем хорош наш проект? Он помогает молодежи выплеснуть энергию в безвредное русло, - рассказал автор идеи Егор Власов. - Первый забег уже привлек 150 человек».
Губернатор одобрила идею, подчеркнув ее важность, несмотря на кажущуюся несерьезность.