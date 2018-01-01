Руслан Проводников с рабочей поездкой посетил город Нижневартовск

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Руслан Проводников с рабочей поездкой посетил город Нижневартовск

Депутат Думы автономного округа, член Команды Югры Руслан Проводников принял участие во встрече со студентами и педагогическим  коллективом Нижневартовского филиала Южно-Уральского государственного университета в рамках проекта «Диалог на равных».

Напомним, что проект «Диалог на равных» организован Федеральным агентством по делам молодёжи. Главная цель таких встреч – на примере успешных людей наглядно показать молодёжи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регионе. Проект будет проходить до мая 2018 года.

Встреча прошла оживлённо, дружественно и креативно. Руслан Михайлович рассказал о себе, семье, спорте. Он назвал три составляющих успеха: дисциплина, здоровый образ жизни и позитивный жизненный настрой. Народный избранник рассказал, что любит поэзию, а особенно стихи Сергея Есенина. Студенты вставали со своих мест и декламировали стихи, в том числе и Сергея Есенина. На прощание все участники встречи с удовольствием сфотографировались с чемпионом на память.

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