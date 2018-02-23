21 февраля 2018 года – Международный день родного языка

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21 февраля 2018 года – Международный день родного языка

Уважаемые жители автономного округа!

От имени депутатов Думы Югры и от себя лично поздравляю вас с Международным днём родного языка!

 

Этот день напоминает каждому из нас о праве говорить на собственном языке, который является безусловным признаком самобытности нации, её достоянием и сокровищницей культуры.

 

Однако для того, чтобы язык был средством общения и стабильно развивался, на нём необходимо общаться, беречь его, передавать потомкам.

 

Органы власти Югры, понимая глубину и значимость данного вопроса, прилагают немало усилий для того, чтобы сохранить и упрочить лингвистическое разнообразие в регионе. Это касается не только русского языка как государственного, но и языка других этносов, проживающих на территории автономного округа.

 

С каждым годом ширится количество жителей автономии, ощущающих собственную причастность к родному языку, литературе как неотъемлемым гуманитарным составляющим своего народа.  Надёжная поддержка этого – Конституция Российской Федерации, которая гарантирует не только обеспечение таких возможностей, но и всестороннее развитие этнокультуры.

 

Твёрдо убеждён, что и впредь эта дата будет символизировать уникальность и многообразие духовного наследия наций, способствовать популяризации и развитию образования.

 

Позвольте пожелать вам, уважаемые югорчане, успехов в освоении лингвистических знаний, крепкого здоровья, добра, мира и согласия!

 

Председатель Думы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Борис Хохряков

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