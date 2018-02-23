Наталья Комарова: Язык – неисчерпаемое богатство. Его нужно изучать, сохранять, обеспечивать его устойчивое развитие

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Радужный провела расширенное заседание научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера. В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились руководители исполнительных органов государственной власти, представители муниципальных образований, руководители бюджетных учреждений, общественники.
В рамках заседания собравшиеся обсудили меры по сохранению, развитию и популяризации родных языков коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа.
Предваряя разговор, Наталья Комарова напомнила, что сегодня, 21 февраля, празднуется Международный день родного языка. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 6 тысяч языков мира находится под угрозой исчезновения. В 2009 году данная организация признала 136 языков России находящимися под угрозой исчезновения. В их числе и языки народов ханты и манси. Таким образом, в текущем году Международный день родного языка проходит по теме «Сохранение языкового разнообразия и поддержка многоязычия для реализации целей в области устойчивого развития».
«У народа ханты есть выражение: «Хорошее слово веками не забудется». В простой, на первый взгляд, фразе заложен глубокий смысл. Язык – основа связи поколений. Для народов Севера, как и других народов, язык – важнейший фактор этнической идентификации», - подчеркнула губернатор.
По словам главы региона, богатый мир хантыйского и мансийского этноса складывался веками. Задача государства – создать условия, обеспечивающие сохранение языка коренных народов Севера.
С этой целью в Югре реализуется комплекс мероприятий, создана необходимая правовая база. В соответствии с окружным законом о языках коренных малочисленных народов Севера, в государственных образовательных организациях создаются условия для изучения родных языков.
Как рассказал директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин, на сегодняшний день родные языки изучаются в 10 детских садах и 28 школах автономного округа.
«Важным аспектом является профессиональная компетентность педагогов. В 2016-2017 годах повышение квалификации по методике преподавания родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов прошли 100% учителей родных языков из 8 муниципальных образований Югры», - отметил руководитель профильного ведомства.
После окончания школы выпускники из числа коренных малочисленных народов Севера продолжают обучение. Так, на условиях целевого приема 12 выпускников поступили на обучение в Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена. Кроме того, по словам Алексея Дренина, положительный эффект приносят конкурсы профессионального мастерства среди учителей родного языка и литературы коренных народов Севера.
В 2018 году департаментом образования и молодежной политики Югры совместно с издательством «Просвещение» планируется издать учебные пособия по мансийскому языку для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций автономного округа. Издание увидит свет уже к новому учебному году.
Особое внимание участников заседания Наталья Комарова обратила на важность системной работы с детьми, молодежью в части культивирования ценностей самобытной культуры народов ханты, манси, ненцев, их родного языка.
Как рассказала заведующая научно-исследовательского отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светлана Динисламова, в настоящий момент в округе работает национальное радиовещание, телевидение, издаются газеты и книги на мансийском и хантыйском языках.
«Все это дает надежду на сохранение и развитие языков коренных народов Югры. Известно, что под угрозой исчезновения, в первую очередь, находятся те языки, которые не используются в образовании и средствах массовой информации. Осмысление духовного наследия есть у многих народов, но его сохранность и развитие зависят от отдельно взятого представителя, для которого роль родных традиций является наивысшей ценностью. Необходимо работать по принципу – «если не я, то кто?», - выразила мнение Светлана Динисламова.
О мероприятиях по сохранению, развитию и популяризации родных языков также рассказали учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы д. Лямина Сургутского района Галина Лаптева, директор Окружного дома народного творчества Елена Исламуратова, заместитель председателя некоммерческой семейной общины коренных малочисленных народов ханты «Хунзи» г. Нижневартовск Екатерина Жукова и другие.
Как подчеркнула глава региона, заслушав доклады выступающих, самое главное в проделанной работе – не количество мероприятий и акций, а количество людей, привлеченных к изучению родных языков и заинтересованных в том, чтобы они продолжали жить. При этом Наталья Комарова указала на необходимость учитывать прикладное использование языка.
«Если язык становится академическим, унитарным занятием, а не необходимым для обеспечения жизнедеятельности, то он не востребован. Мы должны понимать, что тогда это музейный экспонат. А если язык живой, что предпочтительнее, то тогда нужны другие меры и возможности для того, чтобы он сохранялся. Здесь нужен профессиональный подход», - сказала губернатор.
Добавим, что опыт Югры в сфере сохранения языкового и культурного разнообразия оценен ЮНЕСКО, а также ведущими мировыми экспертами по сохранению языков и их развития в киберпространстве. Однако, по словам главы региона, в этой работе, сколько бы не было сделано, будет мало.
«Язык – неисчерпаемое богатство. Его нужно изучать, сохранять, обеспечивать его устойчивое развитие, передавать для изучения следующим поколениям», - резюмировала Наталья Комарова.