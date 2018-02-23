Сегодня в ходе 15 заседания окружного парламента Борис Хохряков выступил с отчётом о деятельности Думы Югры в 2017 году

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Открывая своё выступление, спикер Думы Югры Борис Хохряков отметил, что 2017 год был плодотворным, насыщенным событиями и кропотливой работой по развитию современного, качественного и эффективного правового пространства в Югре.
В основу этой деятельности положена согласованная политика с федеральными органами государственной власти, Губернатором и Правительством Югры, органами местного самоуправления, а также конструктивное взаимодействие с избирателями, учёт их мнений и интересов. Приняты решения, направленные на сохранение социальной стабильности в Югре, защиту прав и свобод югорчан, стабильное и поступательное развитие автономного округа.
В течение 2017 года проведено 9 заседаний Думы, принято 92 закона, из них 12 базовых, 80 – о внесении изменений в действующие законы и 287 постановлений. В порядке контроля заслушано 14 информаций.
Значительная часть решений депутатов традиционно касалась социальной сферы.
Расширен круг получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Если раньше такую льготу получали только те родители, которые пользовались услугами государственных и муниципальных учреждений, то теперь форма собственности организации не имеет значения. Обязательное условие – наличие лицензии на образовательную деятельность. Такое решение обеспечивает родителям равные условия, независимо от того, какой детский сад – частный или муниципальный – они выбирают для своего ребёнка.
На 4% увеличен прожиточный минимум пенсионера, а также детей в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей. Это антиинфляционная мера, направленная на социальную защиту населения. Кроме того, депутаты продлили срок предоставления денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до 31 декабря 2019 года.
«В этом году мы ждём от Правительства инициативу о продлении срока действия Югорского семейного капитала до 31 декабря 2021 года. Это позволит сохранить традиционный для Югры курс на повышение рождаемости», – отметил Борис Хохряков.
Изменения в окружной закон в сфере охраны здоровья граждан предоставили муниципалитетам право самостоятельно определять перечень благоприятных условий для привлечения кадров в медицинские организации. К таким условиям может быть отнесено предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда – служебного или арендного жилья. Инициатором поправок выступила фракция «Единая Россия», опираясь на наказы избирателей.
Дума упростила процедуру выделения бесплатных земельных участков многодетным семьям. Сокращён пакет документов, необходимый для постановки на учёт или подтверждения очередности, стали неактуальными некоторые справки. Также принятые депутатами поправки в окружной закон устраняют причины затягивания процесса выдачи земли. В частности, введено положение, согласно которому семья может отказаться от предложенного ей участка не больше двух раз. А в муниципальных образованиях занялись ежегодной актуализацией списков граждан, чтобы своевременно снимать с учёта тех, кто утратил право на льготу.
В 2017 году, как и годом ранее, было принято несколько решений, касающихся проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Депутаты уточнили круг получателей господдержки на капремонты общего имущества, дополнили порядок определения очерёдности проведения капремонта ещё одним критерием, связанным с истечением срока службы лифтов. Эта проблема оказалась особо острой для Сургута.
Кроме того, Дума наделила Правительство автономного округа полномочием устанавливать порядок использования доходов, полученных югорским оператором из иных, не запрещённых законом источников, а также порядок принятия решения о проведении капитального ремонта при возникновении аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Это необходимые меры, чтобы исключить срывы сроков капремонта, обеспечить бесперебойную и оперативную работу.
Знаковым стало решение вложить депутатские фонды в благоустройство населённых пунктов. «Мы откликнулись на предложения наших избирателей, которые хотят видеть вокруг себя удобные, ухоженные дворы, скверы, набережные, жить в красоте и комфорте. По сути, механизм не изменился – муниципалитеты и раньше получали средства для выполнения наказов избирателей. Только в 2017 году средства единым массивом пошли на софинансирование подпрограммы «Формирование современной городской среды. Хочу обратить внимание, что депутаты направили не только денежные средства, но и 130 предложений по благоустройству, выработанные по итогам коллективных и индивидуальных встреч с югорчанами», – подчеркнул спикер.
Концентрация усилий Правительства, депутатского корпуса, финансовая поддержка из федерального бюджета принесла свои плоды: 98 объектов – 61 общественная и 37 дворовых территорий – качественно преобразились.
Также депутаты приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях», касающиеся обращения с животными. Вектор этой работе задала Губернатор Югры Наталья Комарова в своём ежегодном обращении к югорчанам. Согласно выработанным предложениям, увеличились административные штрафы за выгул собак без намордника и поводка в общественном месте, на спортивных, детских игровых площадках, на стадионах, территориях образовательных и медицинских организаций, а также за нарушение утверждённого Правительством Югры порядка регистрации и перерегистрации домашних животных.
Закон «Об обеспечении тишины и покоя» закрепил правовую возможность воздействовать на любителей пошуметь в вечернее и ночное время.
Для упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Югры Дума внесла изменения в закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Депутаты проголосовали за необходимость обеспечения в законе нормы, не ухудшающей положение инвестора во время исполнения его инвестиционного проекта. Нововведением закреплён статус специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, определён функционал, полномочия и порядок взаимодействия с органами власти.
Внесены поправки в закон о комиссиях по делам несовершеннолетних, направленные на противодействие так называемым «группам смерти» в сети Интернет.
Проблемы обманутых дольщиков стали предметом подробного анализа на думских слушаниях и совместной работы парламентариев с Губернатором и Правительством автономного округа. Сегодня Югра продолжает двигаться согласно чётко прописанному плану по каждому объекту.
В течение года трибуна Думы была площадкой для рассмотрения других актуальных вопросов. Поддержка одарённых детей, ресурсное обеспечение системы здравоохранения, искусственное воспроизводство рыбных ресурсов в Оби и Иртыше – эти и другие темы обсуждались на депутатских слушаниях, заседаниях Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала, в ходе многочисленных встреч и официальных мероприятий.
В 2017 году Губернатор Югры Наталья Комарова дважды выступала перед депутатами с отчетом о деятельности окружного Правительства.
Также, согласно поправкам в Устав Югры, зал заседаний Думы определён площадкой для рассмотрения отчётов о деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти. Это весомая добавка к существовавшей ранее практике, когда ответ перед депутатами, а, следовательно, перед населением округа держали только руководители налоговой службы, полиции и прокуратуры.
Кроме того, теперь, помимо отчёта об исполнении окружного бюджета, Правительство будет составлять сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, ежегодные отчёты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития региона.
В 2018 году перечень мер по защите семьи и детства пополнился единовременной выплатой всем югорчанам, родившимся в регионе с 1993 года. Она приурочена к началу объявленного Владимиром Путиным «Десятилетия детства», юбилею Конституции России, и к 900-летию упоминания Югры в древнерусских летописях. На эти цели из бюджета автономного округа выделено более 2,5 миллиардов рублей.
В течение 2017 года несколько раз корректировался окружной бюджет. Так, в июне за счёт поступлений из федерального бюджета и спонсорских средств, перераспределили и увеличили расходы по госпрограммам на общую сумму более 3-х миллиардов рублей. Средства пошли на выкуп жилья, благоустройство дворов, исполнение майских указов Президента России, касающихся образования, здравоохранения, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.
В 2017 году сделаны серьёзные шаги в сфере налогообложения. Установлены льготы по налогам на имущество для предприятий, реализующих национальный проект по разработке месторождений Баженовской свиты, понижена ставка по налогу на прибыль для организаций, заключивших с округом специальные инвестиционные контракты, и налоговая ставка для региональных социально ориентированных некоммерческих компаний. Ожидаемый эффект – появление новых отечественных технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов, рост инвестиций в производство промышленной продукции, создание новых рабочих мест и повышение качества услуг, оказываемых в социальной сфере.
«Считаю это решение абсолютно правильным, дальновидным, основанным на выверенных научных прогнозах и фактах. Без технологий у нефтедобывающей отрасли не будет перспектив», – сказал Борис Хохряков.
«Мы также обратились к министру финансов страны Антону Силуанову за содействием по внесению изменений в Налоговый кодекс. Депутаты предлагают освободить граждан, переселяющихся из ветхого жилья, от уплаты государственной пошлины за нотариальное удостоверение договора мены, размер которой может составлять десятки тысяч рублей. Мы надеемся на поддержку федерального центра», – также добавил Борис Сергеевич.
Самый главный итог работы народных избранников – обеспечение выполнения всех социальных обязательств перед жителями Югры. Сформирован бюджет 2018 года на традиционных принципах сбалансированности, открытости, прозрачности, стремления к эффективности бюджетных расходов и результативности социально-экономических программ.
«В своей работе мы постарались учесть интересы широких слоев населения, во время личных приёмов граждан, встреч с трудовыми коллективами приветствовали инициативу, новые идеи и свежие взгляды.
Успеха можно добиться только тогда, когда слаженно работает вся команда, когда есть общая задача, которая должна быть решена. Благодарю за конструктивное взаимодействие, профессионализм и поддержку Губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову, Правительство округа и, конечно, весь депутатский корпус», – подытожил своё выступление Борис Хохряков.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа