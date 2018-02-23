В Саранпауле Березовского района пройдет 72-я Олимпиада оленеводов

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В селе Саранпауль Березовского района 24 февраля 2018 года состоится 72-я Олимпиада оленеводов, приуроченная празднованию Дню оленевода.
Торжественное открытие Олимпиады оленеводов состоится в 11 часов на берегу реки Ляпин.
В программе мероприятий запланированы соревнования оленеводов в гонках на оленях (на «Рысь», на «Мах», стоя на нарте), гонках за оленьей упряжкой, также состоятся соревнования по национальным видам спорта: метание аркана на хорей, прыжки через нарты.
В день проведения мероприятий будет организована работа чумов, выставок, пройдет дегустация традиционной кухни. Также состоятся различные конкурсы, зимний экстремальный забег с препятствиями для молодежи «Saранпауль. Run 2018!» с участием гостей Олимпиады оленеводов.
Завершится Олимпиада оленеводов праздничным концертом.