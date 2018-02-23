Горячая линия Управления Росреестра по ХМАО – Югре

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В преддверии Единого дня консультаций Росреестра 27 февраля 2018 года редакция газеты «Новости Югры» проводит горячую линию с руководителем Управления Росреестра по Югре Владимиром Хапаевым. Жители округа могут задать вопросы, относящиеся к земельно-имущественным отношениям, а также о способах получения услуг Росреестра в электронном виде и формах обратной связи для взаимодействия с ведомством.
Задать вопрос вы сможете 27 февраля с 11:00 до 12:00 по номеру горячей линии
8 (3467) 33-37-76 или заранее по адресам электронной почты vladimira-84@mail.ru или press@86rosreestr.ru.
Пресс-служба Управления Росреестра по ХМАО – Югре