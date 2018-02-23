1 марта 2018 года с 13.00 до 20.00 в Управлении Росреестра по ХМАО – Югре и территориальных отделах Управления пройдет Единый день консультаций.

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Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Управление Росреестра по ХМАО – Югре напоминает, что с 31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 1997 года "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". В соответствии с законодательством регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляли соответствующие региональные учреждения юстиции. В последующем полномочия по регистрации прав были переданы на федеральный уровень.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, была определена Госрегистрация. Служба была образована Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 1847 Росрегистрация была переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с возложением на нее с 1 марта 2009 года функций упраздненных Роснедвижимости и Роскартографии.
Сегодня Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по проведению государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». В ведении Росреестра находится ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».
Реализация закона положила начало новому этапу в развитии правового регулирования регистрации прав на недвижимость: были установлены основные правила, определяющие порядок регистрации и основания для принятия решений регистрирующим органом. Таким образом, была решена одна из основных государственных задач – организован оборот недвижимого имущества, что позволило в новых экономических условиях обеспечить гарантию прав собственности на недвижимость.
1 марта 2018 года с 13.00 до 20.00 югорчане могут обратиться по адресам:
г. Ханты-Мансийск – ул. Мира, д. 27; ул. Энгельса, д.45, блок «В» (МФЦ);
г. Нижневартовск – ул. Спортивная, д.15 «А»; ул. Мира, 25/12 (МФЦ);
г. Мегион – проспект Победы, д. 10
г. Сургут – ул. Островского, д. 45; Югорский тракт, 38 (МФЦ, «Сургут Сити Молл»)
г. Нефтеюганск – микрорайон 13, д. 65; ул. Сургутская, д. 3, пом.2 (МФЦ);
г. Пыть-Ях – микрорайон 1 Центральный, д. 2;
г. Советский – ул. Ленина, д.7;
г. Югорск – ул. Ленина, д.29;
г. Покачи – ул. Таежная, д.2, пом.43;
г. Урай – микрорайон 1 «А», д.6;
пгт. Междуреченский – ул. Первомайская, д. 26 А;
г. Нягань – микрорайон 2, д. 43, пом.1;
г. Лангепас – ул. Ленина, д.34;
г. Радужный – микрорайон 2, д. 2;
г. Когалым – ул. Мира, д. 32;
г. Белоярский ул. Центральная, д. 11;
пгт. Березово – ул. Первомайская, д.10.
Пресс-служба Управления Росреестра по ХМАО – Югре