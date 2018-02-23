Часть избирательных участков в Югре в день голосования начнут работу раньше

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Часть избирательных участков в Югре в день голосования начнут работу раньше

В день проведения выборов Президента Российской Федерации 21 избирательный участок в автономном округе откроется на два часа раньше, в 6:00 утра. Такое решение было принято в ходе очередного заседания Избирательной комиссии Ханты-Мансийского округа.

«В Избирательную комиссию автономного округа и Территориальные избирательные комиссии обратились руководители ряда предприятий ТЭК, на которых работа строится по принципу непрерывного цикла. Значительное количество сотрудников этих предприятий в день голосования до 8:00 (т.е. до начала работы избирательных участков) осуществляют выезд к месту производства и возвращаются уже после закрытия участков. Закон позволяет для такой категории избирателей решением Избирательной комиссии субъекта РФ перенести время работы избирательного участка на 6:00. Сегодня решением комиссии мы определили перечень таких участков для того, чтобы данная категория избирателей могли осуществить свое активное избирательное право», - отметил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

С шести утра будут работать избирательные участки в городах Сургут, Лангепас, Мегион, Покачи, Когалым и Урай.

Отметим, перенос времени голосования предусмотрен Федеральном законом  «О выборах Президента Российской Федерации».

Пресс-служба аппарата Избирательной комиссии ХМАО-Югры

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