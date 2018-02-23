23 февраля 2018 года – День защитника Отечества

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Уважаемые защитники Отечества!
От имени депутатов регионального парламента и от себя лично
поздравляю вас с праздником!
Этот день символизирует стойкость, мужество, отвагу тех, кто днём и ночью охраняет мир и покой граждан нашей страны, отстаивает национальные интересы, государственный суверенитет, независимость.
Героизм, сплочённость защитников Отечества служат достойным примером патриотизма, любви к Родине. Убедительное подтверждение этого – воинская доблесть, проявленная в годы Великой Отечественной войны, выполнение интернационального долга более молодым поколением наших соотечественников, борьба с терроризмом сегодня.
Защитники Отечества с честью продолжают традиции отцов и дедов, совершенствуют своё боевое мастерство, овладевают новейшей военной техникой, демонстрируют образцовую выучку и стремление к победе.
Дорогие друзья! Желаю вам и впредь так же твёрдо идти к намеченным целям и достигать новых успехов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма вам и вашим близким.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков