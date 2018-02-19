ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об отмене условно установленных уровней террористической опасности

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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об отмене условно установленных уровней террористической опасности

В связи принятыми правоохранительными органами «по учению» мерами условная угроза террористической опасности в границах территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устранена.

Решением председателя Национального антитеррористического комитета с17 час. 35 мин. 22 февраля 2018 года в границах территории города
Ханты-Мансийска отменен ранее условно установленный критический («красный») уровень террористической опасности.

Решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 февраля 2018 года № 4,
с 17 час. 35 мин. 22 февраля 2018 года отменены повышенный («синий») уровень террористической опасности, ранее условно установленный на территории автономного округа, а также высокий («желтый») уровень террористической опасности, ранее условно установленный на территории Ханты-Мансийского района.

 

СОГЛАСОВАНО:

 

Руководитель Оперативного штаба

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре                                 Е.Б.Башкин

 

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