ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ об отмене условно установленных уровней террористической опасности

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В связи принятыми правоохранительными органами «по учению» мерами условная угроза террористической опасности в границах территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устранена.
Решением председателя Национального антитеррористического комитета с17 час. 35 мин. 22 февраля 2018 года в границах территории города
Ханты-Мансийска отменен ранее условно установленный критический («красный») уровень террористической опасности.
Решением председателя Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 февраля 2018 года № 4,
с 17 час. 35 мин. 22 февраля 2018 года отменены повышенный («синий») уровень террористической опасности, ранее условно установленный на территории автономного округа, а также высокий («желтый») уровень террористической опасности, ранее условно установленный на территории Ханты-Мансийского района.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Оперативного штаба
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Е.Б.Башкин