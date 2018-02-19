19–22 февраля 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошли тактико-специальные учения по пресечению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта на объекте транспорта

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Учения организованы оперативным штабом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ОШ в ХМАО-Югре) в соответствии с планом, утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом России.
В обстановке, максимально приближенной к реальной, проверена степень готовности силовых структур и органов власти к выполнению задач по пресечению, минимизации и ликвидации последствий возможного террористического акта на объекте транспорта международный аэропорт «Ханты-Мансийск». В период проведения учений аэропорт функционировал в обычном режиме.
В учебной контртеррористической операции задействовались сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.
По оценке руководства ОШ в ХМАО-Югре все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно, продемонстрировав высокий уровень слаженности и взаимодействия.
Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области