19–22 февраля 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошли тактико-специальные учения по пресечению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта на объекте транспорта

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19–22 февраля 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошли тактико-специальные учения по пресечению, минимизации и ликвидации последствий террористического акта на объекте транспорта

Учения организованы оперативным штабом в Ханты-Мансийском автономном округе  - Югре (ОШ в ХМАО-Югре) в соответствии с планом, утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом России.

В обстановке, максимально приближенной к реальной, проверена степень готовности силовых структур и органов власти к выполнению задач по пресечению, минимизации и ликвидации последствий возможного террористического акта на объекте транспорта международный аэропорт «Ханты-Мансийск». В период проведения учений аэропорт функционировал в обычном режиме.

В учебной контртеррористической операции задействовались сотрудники территориальных управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН России, МЧС России, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств.

По оценке руководства ОШ в ХМАО-Югре все правоохранительные ведомства и органы исполнительной власти сработали эффективно, продемонстрировав высокий уровень слаженности и взаимодействия.

Пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

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