- Русский
Воплощением эталонного представления угорской женщины как искусной мастерицы, заботливой матери, умелой и трудолюбивой хранительницы семейного очага; скромной и сильной; почтенной и мудрой можно считать главную героиню выставки – Марию Сергеевну Мерову отмечающую 28 февраля свой 80-летний юбилей.
Мария Сергеевна – народный мастер России - визитная карточка мансийского народа, олицетворение его душевной красоты и достоинства и мастерства.
Окружение вещей, выполненных мастерицей, предметов и нехитрых инструментов, необходимых ей для работы, позволяют заглянуть в ремесленный мир угорской женщины.
Приглашаем Вас приоткрыть для себя этническую колоритность, таинственность угорской культуры через предметы, отражающие представления своего создателя, с одной стороны, с другой – миропонимание всего народа, вложенное в изделие человеком, его сотворившим.
Ждем Вас в выставочном зале по адресу:
Тобольский тракт 4, комплекс «Югорская долина»,
корпус «Президент», 2 этаж.
В день открытия выставки посещение музея бесплатно!
Справки по телефону: +7(3467)315-724, 315-718.
информация в социальных сетях сайтах:
https://vk.com/torummaa, https://www.facebook.com/torummaa/, https://ok.ru/muzey.torummaa, https://twitter.com/TorumMaa