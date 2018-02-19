Пресс-релиз 28 февраля 2018 года в 15.00 часов в выставочном зале Этнографического музея «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта – «Ма̄нщи ханса̄т ма̄щтыр катыл юнтнэ̄ нэ̄» «Рукодельное узорочье мансийской женщины»

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Пресс-релиз 28 февраля 2018 года в 15.00 часов в выставочном зале Этнографического музея «Торум Маа» состоится открытие выставочного проекта – «Ма̄нщи ханса̄т ма̄щтыр катыл юнтнэ̄ нэ̄» «Рукодельное узорочье мансийской женщины»

Воплощением эталонного представления угорской женщины как искусной мастерицы, заботливой матери, умелой и трудолюбивой хранительницы семейного очага; скромной и сильной; почтенной и мудрой можно считать главную героиню  выставки – Марию  Сергеевну Мерову отмечающую 28 февраля свой 80-летний юбилей.

Мария Сергеевна – народный мастер России - визитная карточка мансийского народа, олицетворение его душевной красоты и достоинства и мастерства. 

Окружение вещей, выполненных мастерицей, предметов и нехитрых инструментов, необходимых ей для работы, позволяют заглянуть в ремесленный мир угорской женщины.

Приглашаем Вас приоткрыть для себя этническую колоритность, таинственность угорской культуры через предметы, отражающие представления своего создателя, с одной стороны, с другой – миропонимание всего народа, вложенное в изделие человеком, его сотворившим.

Ждем Вас в выставочном зале по адресу:

Тобольский тракт 4, комплекс «Югорская долина»,

корпус «Президент», 2 этаж.

В день открытия выставки посещение музея бесплатно!

Справки по телефону: +7(3467)315-724, 315-718.

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