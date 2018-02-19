В Югре началось досрочное голосование на выборах Президента Российской Федерации

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Досрочное голосование на выборах Президента Российской Федерации для отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено стартовало накануне в автономном округе. Это представители коренных малочисленных народов Севера, жители труднодоступных районов и сотрудники компаний ТЭК, осуществляющие деятельность вахтовым методом.
На сегодняшний день уже отдали свои голоса 326 избирателей в Нефтеюганском и Нижневартовском районах. Всего же число избирателей, голосующих досрочно, в Югре составляет чуть более 20 000 человек. Досрочное голосование будет проводиться также в Белоярском, Берёзовском, Кондинском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.
Напомним, бюллетени для досрочного голосования были переданы представителям территориальных избирательных комиссий 20 февраля в Сургуте. Решение о проведении досрочного голосования на территории региона было принято Избирательной комиссией Югры еще 15 февраля. В соответствии с законом «О выборах Президента Российской Федерации», досрочное голосование внутри страны начинается не ранее чем за 20 дней до выборов.
Добавим, в бюджете избирательной кампании заложены средства на обеспечение организации досрочного голосования, в том числе на авиационные перелеты, которые позволят членам комиссий прибыть к проживающим в труднодоступных местностях избирателям.
«В данном случае речь идет о реализации прав избирателей любыми доступными нам способами: никто не может быть лишен права голоса, и задача избирательной системы – создать условия, чтобы граждане имели возможность реализовать это право», - считает председатель Избиркома Югры Денис Корнеев.
Пресс-служба аппарата Избирательной комиссии ХМАО-Югры