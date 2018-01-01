В Ханты-Мансийске прошла презентация проекта «Моя любимая книга»

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В Ханты-Мансийске прошла презентация проекта «Моя любимая книга»

Проект нацелен на продвижение чтения и пропаганду культурного досуга. Участие в нём принял Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, известные люди окружной столицы.  

Это итог реализации одноимённого просветительского проекта Городской централизованной библиотечной системы. В видеороликах, в соцсетях, на встречах с горожанами, а теперь и со страниц красочного буклета жители югорской столицы рассказывают о любимых книгах.

Проект стал подарком Ханты-Мансийску на 435-летие города. Политики, руководители и сотрудники учреждений, предприниматели, общественники, деятели культуры, спортсмены презентовали публике любимые литературные произведения.

Борис Хохряков на страницах буклета рассказывает о книге Никколо Макиавелли «Государь». Это одна из самых знаменитых книг о власти, политике и обществе, написанная более 500 лет назад.

По мнению руководителя Городской централизованной библиотечной системы Елены Максимовой, проект «Моя любимая книга» не просто оказался удачным, его можно и стоит продолжать. Её поддержали все участники проекта.

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

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