Татьяна Гоголева приняла участие в Едином дне приёма граждан, который прошёл в Урае

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На вопросы горожан отвечали региональный парламентарий Олег Зацепин, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева, председатель Думы города Урай Галина Александрова, заместитель председателя городской Думы Артём Бабенко.
В адрес членов Команды Югры поступили 13 обращений, в том числе, одно коллективное. Сразу шесть представителей молодых семей выразили обеспокоенность тем, что не смогут получить субсидию на улучшение жилищных условий, в связи с исключением их из программы «Молодая семья» по достижении 37-летнего возраста.
Югорчан волнуют вопросы получения социального жилья, постановка и снятие с учёта. Так, одна пенсионерка пришла с жалобой на то, что снята с очереди на получение социального жилья в связи с увеличением пенсии на несколько рублей. Также были подняты темы предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказания материальной помощи, строительства объектов социального назначения.
После приёма граждан единороссы обсудили поступившие обращения, наметили пути их решения. Напомним, проект «Команда Югры» уже третий год успешно реализуется в автономном округе. На сегодняшний день в команду входят 3 представителя автономного округа в Государственной Думе, 2 – в Совете Федерации, 27 депутатов в Думе автономного округа, 13 парламентариев в Тюменской областной Думе, 867 депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований и советов депутатов поселений. Кроме того, все члены и сторонники Партии входят в единую Команду Югры.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа