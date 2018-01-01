Окружной Дом народного творчества объявляет о начале приема заявок для участия в интернет-конкурсе поэтических произведений гражданско-патриотической направленности в рамках Года гражданского согласия

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Окружной Дом народного творчества объявляет о начале приема заявок для участия в интернет-конкурсе поэтических произведений гражданско-патриотической направленности в рамках Года гражданского согласия

В рамках Года гражданского согласия в Югре проводится Окружной интернет-конкурс поэтических произведений гражданско-патриотической направленности, организатором которого выступает автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Целью данного конкурса является стимулирование создания и популяризация поэтических произведений гражданско-патриотической направленности самодеятельных авторов Югры, осмысление с помощью поэтических средств понятия гражданского согласия как залога сохранения гражданского и межнационального мира в регионе и в стране в целом.

К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные авторы поэтических произведений, проживающие в  Югре.

Конкурс проводится с 1 марта по 31 мая 2018 года по предоставленным художественно-творческому экспертному совету авторским поэтическим произведениям  в электронном виде.

Прием заявок на участие в конкурсе и поэтических работ участников осуществляется с 1 марта по 25 мая 2018 года, 29 мая 2018 года состоится заседание художественно-творческого экспертного совета и подведение итогов. С 30 по 31 мая 2018 года на официальном сайте АУ «Окружной Дом народного творчества» будут размещены итоги конкурса и опубликованы работы лауреатов.

Контактный телефон 8 (3467) 33-53-95 Куксина Екатерина Сергеевна, Пешков Дмитрий Михайлович.

Более подробная информация и форма анкеты-заявки участника представлены в Положении:

http://www.to-kultura.ru/sites/default/files/polozhenie._god_grazhdanskogo_soglasiya.docx

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 

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