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В рамках Года гражданского согласия в Югре проводится Окружной интернет-конкурс поэтических произведений гражданско-патриотической направленности, организатором которого выступает автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
Целью данного конкурса является стимулирование создания и популяризация поэтических произведений гражданско-патриотической направленности самодеятельных авторов Югры, осмысление с помощью поэтических средств понятия гражданского согласия как залога сохранения гражданского и межнационального мира в регионе и в стране в целом.
К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные авторы поэтических произведений, проживающие в Югре.
Конкурс проводится с 1 марта по 31 мая 2018 года по предоставленным художественно-творческому экспертному совету авторским поэтическим произведениям в электронном виде.
Прием заявок на участие в конкурсе и поэтических работ участников осуществляется с 1 марта по 25 мая 2018 года, 29 мая 2018 года состоится заседание художественно-творческого экспертного совета и подведение итогов. С 30 по 31 мая 2018 года на официальном сайте АУ «Окружной Дом народного творчества» будут размещены итоги конкурса и опубликованы работы лауреатов.
Контактный телефон 8 (3467) 33-53-95 Куксина Екатерина Сергеевна, Пешков Дмитрий Михайлович.
Более подробная информация и форма анкеты-заявки участника представлены в Положении:
http://www.to-kultura.ru/sites/default/files/polozhenie._god_grazhdanskogo_soglasiya.docx
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»