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С 1 по 5 марта 2018 года в Туле пройдет IV Всероссийский Конгресс фольклористов, организованный ФГБУК «Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова». Конгресс посвящен датам, связанным с именами двух выдающихся фольклористов прошлого: 210-летию со дня рождения Петра Киреевского и 180-летию Александра Веселовского.
В Конгрессе примут участие фольклористы из большинства регионов России, а также специалисты из Монголии, Болгарии, Эстонии, Республики Беларусь, Эстонии, Кыргызской Республики, ДНР, Украины, Республики Абхазия, Литвы, Словакии, Польши, Турции, Узбекистана, Германии, Германии, Японии, Италии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Финляндии.
Югру на Конгрессе будут представлять Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, президент Ассоциации Домов (Центров) народного творчества уральского федерального округа Елена Евгеньевна Исламуратова и руководитель клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ», кандидат исторических наук и этнограф Тимофей Алексеевич Молданов.
В рамках Конгресса планируется работа по тематическим блокам, связанным с проблемами истории и теории фольклористики, различными аспектами народной словесности, этномузыкологии и декоративно-прикладного искусства; роль фольклора в современном информационном и культурном пространстве. Участники обратятся к проблемам преподавания фольклора и народной художественной культуры; выявлению, поддержке и актуализации нематериального культурного наследия России, а также месту волонтерского движения в сохранении и популяризации народных традиций.
Во время Конгресса состоятся выступления фольклорных коллективов из разных регионов России, показы этнографических фильмов, пройдет выставка произведений декоративно-прикладного искусства, книжная ярмарка с презентацией новых изданий и др. Наряду с секционными заседаниями будут организованы дискуссионные площадки, посвященные актуальным вопросам функционирования фольклора и традиционной культуры в современном мире, а также обучающие семинары и мастер-классы по различным направлениям традиционной культуры. Особого внимания заслуживает дискуссионная площадка «Народно-певческое искусство в XXI веке».
Директор Окружного Дома народного творчества Исламуратова Е.Е. выступит с докладом «Принципы формирования и практики использования Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Молданов Т.А. в своем выступлении расскажет об обрядовом комплексе северных хантов «Межвежьи игрища» в докладе «Медвежьи обрядовые песни: наставления для потомков».
Всероссийский Конгресс фольклористов проводится раз в четыре года (предыдущие состоялись в 2006, 2010 и 2014 году). Его главная цель – обмен опытом в изучении, сохранении и популяризации культурного наследия народов России, приобщение граждан к ценностям русской национальной культуры и пропаганда фольклора.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»