Фонд капитального ремонта Югры перешёл на прямые платежи

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С февраля нынешнего года Югорский фонд капитального ремонта начал самостоятельное начисление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.
«Многочисленные жалобы граждан на некорректные начисления за потребленные коммунальные услуги, ошибки в расчётах привели руководство Фонда капитального ремонта ХМАО-Югры к решению перейти на прямые платежи, – подчеркнул начальник отдела жилищной инфраструктуры Депжкк и энергетики Югры Дмитрий Ченцов. – Поскольку Фонд активно подключился к информационному наполнению ГИС ЖКХ, а сама система – это единый расчётно-кассовый центр, возникает вопрос, зачем нужны посредники между Фондом и жителями? К сожалению, не всегда сведения, поданные в Фонд управляющими компаниями, были верными, часть из них была утеряна, соответственно, начисления производились с ошибками. К примеру, если собственник проживает в панельном доме, а ему в течение нескольких лет выставляли счёт на капитальный ремонт как для кирпичного дома, сейчас выяснится, что собственнику необходимо произвести доплату. Взнос за капитальный ремонт установлен, исходя из типа дома – панельного, деревянного и прочего исполнения, от этого зависит и собираемость средств на проведение капитального ремонта».
В случае образовавшейся разницы в сумме платежа за капитальный ремонт её можно погасить в течение всего 2018 года, в любое время, способами и суммами, удобными для граждан. Пеня на эту сумму начисляться не будет.
Новая квитанция открывает новые возможности. В личном кабинете на сайте Югорского фонда капремонта можно оперативно получить информацию о начисленных и оплаченных взносах без направления письменного запроса, ответ на который в обычном режиме готовится в течение 10 дней. Здесь же можно без комиссии оплатить взнос на капитальный ремонт. Также без комиссии можно будет оплатить взнос в отделениях Почты России, и воспользовавшись сервисами Ханты-Мансийского банка «Открытие», за исключением мобильного банка. После перехода на самостоятельное начисление у собственников изменятся лицевые счета, которые будут отличаться от номеров лицевых счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Поэтому при оплате необходимо будет обратить особое внимание на указание верного номера лицевого счета.
Для выяснения обстоятельств, по которым образовалась задолженность, можно написать на электронную почту: info@kapremontugra.ru, обратиться по факсу: +7 (3467) 363-138, или же через сервис «Задать вопрос» на официальном сайте фонда. Жителям Ханты-Мансийска можно обратиться непосредственно в Югорский фонд капремонта по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д.29, кабинет 414.