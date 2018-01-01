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Выездное занятие Окружной школы Медвежьих игрищ состоялось
в с. Кышик Ханты-Мансийского района
В Окружном Доме народного творчества продолжает свою деятельность клубное формирование «Окружная школа Медвежьих игрищ». За год работы сформировался стабильный коллектив, расширяется репертуар, растет количество мероприятий, участниками которых являются воспитанники Школы.
Деятельность Школы Медвежьих игрищ привлекла внимание общественности города и округа: депутат Думы Ханты-Мансийского района Руслан Богордаев предложил провести занятие в национальном поселении Кышик, где 24 февраля прошло первое выездное занятие для детей и взрослых. Мероприятие было организовано в сельской библиотеке.
В состав группы от Окружного Дома народного творчества вошли: руководитель Окружной школы Медвежьих игрищ, кандидат исторических наук, Тимофей Алексеевич Молданов, ученики Петр Молданов и Александр Кравченко.
Мероприятие началось с лекции «Ценность медвежьих игрищ», докладчиком которой выступила Татьяна Александровна Молданова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и права Югорского государственного университета, член Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Затем вместе с руководителем клубного формирования Тимофеем Молдановым юные ученики Школы медвежьих игрищ помогли зрителям погрузиться в традиционный обрядовый фольклор. Вниманию гостей были представлены сценки, являющиеся неотъемлемой частью обряда, в исполнении Саши Кравченко и Петра Молданова. Затем зрителям была представлена возможность самим принять участие в ритуалах, сопровождающихся исполнением песен на хантыйском языке и танцами.
Подобные выездные мероприятия создают прекрасную возможность передачи и сохранения традиции и приобщения детей к самобытной культуре обско-угорских народов.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»