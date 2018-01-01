В Югре выбирают «Семью года»

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В Югре выбирают «Семью года»

В Ханты-Мансийске состоялось заседание организационного комитета окружного этапа конкурса «Семья года Югры». В течение четырех дней, начиная с 12 марта, членам жюри предстоит оценить работы участников и выявить победителей.

Отметим, на звание семьи года Югры претендуют победители муниципальных этапов конкурса – всего  49 семей. В номинации «Трудовая династия» участвуют 9 семей, «Аборигенная семья» – 6 семей, в номинациях «Многодетная семья» и «Замещающая семья» – по 10 семей. Самой многочисленной стала номинация «Древо жизни», на победу здесь претендуют сразу 14 семей. 

На суд жюри представлены творческие материалы, отражающие роль семьи в сохранении и развитии традиций и ценностей семейной жизни, материалы об особых достижениях, семейные реликвии и многое другое.

В каждой номинации будут определены 3 лауреата, из их числа будет выбрана «Семья года Югры».

По традиции, торжественная церемония награждения состоится на территории муниципального образования, где проживает семья-победитель прошлого года. В этом году принимать финал конкурса, который пройдет в мае, будет Нефтеюганск.

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