В Югре расширяется сеть учреждений по приему документов на регистрацию по экстерриториальному принципу

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В Югре расширяется сеть учреждений по приему документов на регистрацию по экстерриториальному принципу

С 26 февраля 2018 года возможность подать документы на регистрацию недвижимости по   принципу экстерриториальности появилась у жителей Нягани и Октябрьского района, а также городов Советский и Югорск.  

Прием документов   осуществляется   по предварительной записи в Многофункциональном  центре предоставления государственных и муниципальных услуг г. Нягани (МФЦ г. Нягани) по адресу: г. Нягань, 3 мкр., д.23, корп.2, пом.2. Время приема: понедельник – пятница, с 08.00 до 14.00. 

Экстерриториальный принцип – это возможность проведения учетно-регистрационных действий независимо от места расположения объекта недвижимости. То есть теперь подать  пакет  документов и зарегистрировать право собственности на объект недвижимости, расположенный в любом другом регионе России можно в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани.

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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