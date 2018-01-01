В Югре расширяется сеть учреждений по приему документов на регистрацию по экстерриториальному принципу

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С 26 февраля 2018 года возможность подать документы на регистрацию недвижимости по принципу экстерриториальности появилась у жителей Нягани и Октябрьского района, а также городов Советский и Югорск.
Прием документов осуществляется по предварительной записи в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг г. Нягани (МФЦ г. Нягани) по адресу: г. Нягань, 3 мкр., д.23, корп.2, пом.2. Время приема: понедельник – пятница, с 08.00 до 14.00.
Экстерриториальный принцип – это возможность проведения учетно-регистрационных действий независимо от места расположения объекта недвижимости. То есть теперь подать пакет документов и зарегистрировать право собственности на объект недвижимости, расположенный в любом другом регионе России можно в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани.