Начался прием заявок для участия в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства «Радуга Югры», посвященном юбилею Г.С. Райшева

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Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» продолжает прием заявок для участия в Окружном интернет-конкурсе изобразительного искусства “Радуга Югры”, посвященном юбилею заслуженного художника России Г.С. Райшева.
Конкурс реализуется в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации и проводится с целью создания условий для развития художественного творчества детей посредством поддержания интереса к обычаям и традициям народов многонациональной Югры.
Для участия приглашаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. Принимаются фотографии детских художественных работ, созданных в любой живописной или графической технике и направлениях (масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.).
Номинации конкурса: «Народные сказки», «Герои легенд, преданий, сказаний, былин и др.», «Народные традиции, обычаи и обряды», «Народные праздники».
Категории участников:
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6 – 8 лет
9 – 11 лет
12 – 14 лет
15 – 18 лет
Заявки на участие в конкурсе и фотографии работ направляются в срок до 21 мая 2018 года в адрес АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: hto@to-kultura.ru с отметкой «Конкурс "Радуга Югры"»
Более подробная информация по конкурсу представлена в Положении:
Окружной интернет-конкурс изобразительного искусства "Радуга Югры", посвященный юбилею Г.С.Райшева
Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» http://odntugra.ru, http://to-kultura.ru и соцсетях vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86, instagram.com/odntugra86.
Контактные телефоны:
8 (3467) 33-30-37 Арзамасцева Елена Николаевна
8 (3467) 32-48-29 Ермилова Дарья Николаевна
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»