Общественная палата Югры собрала представителей политических партий

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Сегодня председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании консультационно-диалоговой площадки Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с региональными отделениями политических партий в регионе.
Участие также принял депутат Думы округа Александр Зеленский.
Говорили о деятельности общественной палаты, деятельности региональных отделений политических партий по решению важных для населения вопросов экономического и социального развития автономного округа. Искали пути и возможности совместной работы общественной палаты и партий.
Яркий диалог продолжался больше двух часов и завершился подписанием Декларации об открытой и честной политической конкуренции в ходе выборов Президента Российской Федерации на территории региона. Борис Хохряков, как лидер югорских единороссов прокомментировал это событие:
"Сегодня знаковое событие - собрались представители различных партий. Мы находимся в преддверии главного общественно-политического события страны: выборы президента Российской Федерации. Эта встреча дает нашим коллегам из других партий собраться и обсудить, каким образом пойдут президентские вопросы. Я благодарю Общественную палату, что они являются инициаторами такого совещания, итог которого – подписание Декларации о честной и конкурентной борьбе. Все мы знаем, какое значение имеют для страны выборы президента. Мы все за то, чтобы Россия была мощной, чтобы был сильный президент, и я считаю, что возможность такого политического диалога дает уверенность в том, что выборы президента на территории Югры и России пойдут в честной борьбе. "Единая Россия" всегда поддерживала эту инициативу общественников, и мы подписываем такую Декларацию в третий раз".
В первых же строках документа прописано, что подписавшие ее участники будут консолидировать усилия для достижения благополучия жителей округа и развития Югры в социально-экономической и общественно-политической сферах; строго следовать Конституции Российской Федерации; руководствоваться приоритетами развития округа, повышения благосостояния и обеспечения безопасности ее жителей над политическими, групповыми и личными интересами; способствовать повышению правовой культуры и гражданской активности жителей; избегать заявлений, выступлений и публикаций, которые могут стать причиной возникновения розни по социальным, экономическим, национальным, религиозным, этническим либо другим разобщающим общество мотивам; уважать право каждого избирателя на свободу выбора.
Пресс-секретарь Председателя Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры