В столице Югры определили лучших оленеводов округа

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В ханты-мансийском конноспортивном клубе «Мустанг» состоялся традиционный конкурс мастерства оленеводов на Кубок губернатора Югры. Глава региона Наталья Комарова посетила соревнования, общалась с участниками. Глава региона высказала слова восхищения их профессионализмом.
В состязаниях приняло участие 22 оленевода, среди них 5 женщин. Они представляли Березовский, Белоярский, Сургутский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы.
Конкурс прошел в несколько этапов. На первом подсчитывали производственные показатели оленеводов, на втором - они отвечали на вопросы судей, а на третьем - состязались в различных дисциплинах. Среди них были и две новые: снаряжение и разборка упряжи, а также укладка и перевозка дров на нартах. Они были организованы специально для женщин. Чем быстрее участницы справлялись с заданием, тем большая сумма баллов им начислялась.
Не обошлись без нововведений и традиционные старты. Гонки на упряжках и лыжах шли не по прямой трассе, как обычно, а по кругу, что существенно усложняло задание животным и их наездникам. Приходилось преодолевать сразу четыре виража, на которых велик риск сбиться с маршрута. Также оленеводы состязались в метаниях тынзяна на хорей.
После первого соревновательного дня у мужчин лучшими по производственным показателям и в теории оказались соответственно белоярцы Юрий Тарлин и Иван Попов. У женщин - Любовь Айпина и Любовь Казанжи из Нижневартовского района. Во второй день Иван Попов удержал лидирующую позицию, и стал победителем в абсолютном зачете. У женщин главный приз завоевала Лидия Покачева из Сургутского района.