Еремей Айпин встретился с лучшими оленеводами автономного округа

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Еремей Айпин встретился с лучшими оленеводами автономного округа

Заместитель Председателя окружного парламента – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Еремей Айпин в городе Ханты-Мансийске принял участие в IV конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В нём приняли участие 22 представителя профессии, среди которых – пять женщин из муниципальных районов, где развивается оленеводство, – Берёзовского, Белоярского, Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов.

Конкурс прошёл в несколько этапов. На первом – жюри оценивало производственные показатели оленеводов, на втором – они отвечали на вопросы судей, а на третьем – состязались в различных дисциплинах. Для женщин, участвующих в конкурсе, были предусмотрены специальные задания – снаряжение и разборка упряжи, а также укладка и перевозка дров на нартах на скорость. 

В этом году организаторы состязаний усложнили традиционные старты – гонки на упряжках и лыжах шли не по прямой трассе, как обычно, а по кругу, что существенно усложняло задание животным и их наездникам. Также оленеводы состязались в метаниях тынзяна на хорей.

Победителем в абсолютном зачёте среди мужчин стал Иван Попов из Белоярского района, среди женщин – Лидия Покачева из Сургутского района.

«С северным оленеводством вопросов очень много нерешённых. В связи с этим приняты законы «О территориях традиционного природопользования регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе –  Югре» и «О развитии северного оленеводства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Причём специальный закон о северном оленеводстве есть только на окружном уровне, федерального закона нет», – отметил Еремей Айпин.

В рамках осуществления контроля за исполнением закона «О развитии северного оленеводства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» депутаты анализируют и изучают механизм работы данного документа.

«По северному оленеводству хотелось бы сохранить, прежде всего, ягельники, которые идут сплошняком по белоягельным местам. Интенсивное освоение территории округа требует ежедневного переговорного процесса с компаниями с целью сохранности ягельных пастбищ. В ряде случаев компаниям требуется увеличение  затрат для обустройства промысла в обход ягельных пастбищ», – резюмировал Еремей Айпин.

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