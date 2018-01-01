Помощь людям, страдающим химическими зависимостями

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Помощь людям, страдающим химическими зависимостями

Лемпинский окружной наркологический реабилитационный центр на протяжении 15 лет оказывает помощь людям, страдающим химическими зависимостями. Наш центр является единственным подобным государственным учреждением в УрФО, использующим в свое работе самые передовые технологии в области психотерапии наркозависимых. Эффективность реабилитации в настоящий момент составляет 43% (годовая ремиссия), что превышает западноевропейские стандарты (36%).

Реабилитация зависимых для жителей Югры проводится бесплатно. ЛНРЦ. тел.: 8(3463)259765. Сайт lnrc.ru

Лемпинский наркологический реабилитационный центр

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры