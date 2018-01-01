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Лемпинский окружной наркологический реабилитационный центр на протяжении 15 лет оказывает помощь людям, страдающим химическими зависимостями. Наш центр является единственным подобным государственным учреждением в УрФО, использующим в свое работе самые передовые технологии в области психотерапии наркозависимых. Эффективность реабилитации в настоящий момент составляет 43% (годовая ремиссия), что превышает западноевропейские стандарты (36%).
Реабилитация зависимых для жителей Югры проводится бесплатно. ЛНРЦ. тел.: 8(3463)259765. Сайт lnrc.ru
Лемпинский наркологический реабилитационный центр