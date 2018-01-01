Югорчан приглашают к участию во всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2018»

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Югорчан приглашают к участию во всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2018»

Российское военно-историческое общество, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно» объявили о проведении всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Он проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины; а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России.

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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Издатель
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