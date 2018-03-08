Гости Окружного Дома народного творчества научились мастерить традиционные игрушки

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В Окружном Доме народного творчества состоялось просветительское мероприятие «Игрушки своими руками» для детей участников IV Конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры, приехавших из Ханты-Мансийского, Сургутского и Белоярского районов.
Детям показали интерактивную площадку – импровизированное стойбище, где они смогли побывать в традиционной избе, посмотреть на домашнюю утварь, посидеть на оленьих нартах и в лодке, подержать в руках хорей, весло.
Родившиеся в небольших населенных пунктах и часто выезжающие к дедушкам и бабушкам на стойбище, дети умеют занять свой досуг самостоятельно, поэтому обстановка Окружного центра культуры обско-угорских народов привычна для маленьких посетителей. Большой интерес вызвал музыкальный инструмент «нарс-юх». Дети впервые смогли прикоснуться к струнам, ощутить, как одним движением можно воспроизвести звук. Образовалась настоящая очередь желающих поиграть на музыкальном инструменте, и каждый получил такую возможность.
Во второй части мероприятия все дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению хантыйской куклы-скрутки, которую очень просто сделать своими руками. Виктория Сызарова, руководитель клубного формирования «Мастерская «Живая традиция», рассказала маленькую сказку про двух кукол – Клюквинку и Соломенную косичку, а потом предложила смастерить каждому ребенку свою куклу-скрутку из нескольких кусочков свернутой ткани. Незатейливая и простая в сборке куколка осталась у каждого участника в подарок и будет напоминать им о встрече в Окружном Доме народного творчества.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»