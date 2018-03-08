В конце февраля в Югре прошел региональный этап олимпиады школьников по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера

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Второй год подряд олимпиада проходила с использованием дистанционных технологий. В олимпиаде приняли участие 23 обучающихся 9-11 классов из 7 муниципальных образований (Белоярский, Березовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский, Нижневартовский районы и город Ханты-Мансийск).
Экспертами работ участников выступили представители коренных малочисленных народов Севера. Жюри отметило повышение интереса обучающихся к изучению и познанию родного языка и литературы, что сказалось на увеличении количества обучающихся, улучшении качества выполненных работ.
Победителями и призерами олимпиады стали:
Хантыйский язык и литература
1 место – Ибрагимова Алиса Рустамовна, обучающаяся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым», Белоярский район;
2 место – Тарлина Валентина Сергеевна, обучающаяся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым», Белоярский район;
3 место – Гришкина Мария Петровна, обучающаяся 10 класса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр», г. Ханты-Мансийск.
Мансийский язык и литература
1 место – Чупрова Елена Сергеевна, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саранпаульская средняя общеобразовательная школа», Березовский район;
2 место – Анямова Лиана Владимировна, обучающаяся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосьвинская средняя общеобразовательная школа», Березовский район;
3 место – Енизорова Екатерина Олеговна, обучающаяся 10 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский район.
Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами и денежной премией (5, 4 и 3 тыс. руб. за I, II, III места соответственно).
По материалам ugra-news.ru