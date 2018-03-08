Югорчан приглашают принять участие в формировании концепции «Югра – территория, доброжелательная к детям»

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Югорчан приглашают принять участие в формировании концепции «Югра – территория, доброжелательная к детям»

В автономном округе началась разработка концепции «Югра – территория, доброжелательная к детям». Эта работа проводится в рамках плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в Югре Десятилетия детства.  

Ведущая идея этого документа – формирование комфортной, безопасной, дружелюбной  среды для юных югорчан во всех сферах жизнедеятельности.

Что можно и нужно организовать, создать, обустроить во дворах, торговых центрах, на транспорте, чтобы дети могли чувствовать себя полноценными участниками происходящего процесса в конкретном пространстве или помещении? Чем занять их, чтобы время пребывания детей в данном месте или учреждении было интересным и полезным? Как заинтересовать взрослых в том, чтобы они воспринимали юных посетителей, клиентов не в качестве осложняющего их деятельность фактора, а желанными соучастниками их деятельности?  

Для решения этих вопросов и разрабатывается концепция. Предложения по ее формированию можно направить в департамент социального развития Югры на электронный адрес KarkanitsaGP@admhmao.ru до 20 апреля 2018 года.  

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры