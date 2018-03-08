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24 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартовала беспрецедентная по своим масштабам историко-краеведческая викторина «Югре – 900!». Об этом мероприятии сообщили на пресс-конференции Центра «Открытый регион». Директор Центра «Открытый регион» Оксана Макеева отметила, что идея проведения викторины родилась у жителей Югры на форуме в городе Сургуте, молодёжью было предложено провести такое мероприятие. Этот год в автономном округе юбилейный – 900 лет с момента первого упоминания Югры в русских исторических летописях. В год грандиозного юбилея для жителей округа проводится грандиозное мероприятие, где каждый югорчанин сможет ответить на вопросы о родном крае. Это идея была поддержана губернатором Югры Н. Комаровой, общественными организациями. Викторина способствует тому, чтобы каждая семья обратилась к истории Югры. Викторина пошла по Югре, работает телефон горячей линии. Её участником можно стать уже сейчас, ответив всего на 10 вопросов и получить приз, главные награды – это квартиры и автомобили. Анкету можно скачать на портале Центра «Открытый регион», к слову, тут же можно прочесть положение о викторине, увидеть новости проекта. Анкету публикуют все газеты нашего региона – региональные, городские, районные. Выбор – за вами. Единственное – заполнить анкету от себя можно только один раз. 18 марта заполненные анкеты нужно будет сдать волонтёрам. 24 марта победителей будут определять в режиме реального времени в онлайн-трансляции финала большой викторины.
Далее кандидат исторических наук, доцент Михаил Ершов сказал:
– Я рассматриваю викторину как один из способов поддержания и укрепления патриотизма любви к родине и знание нашего прошлого. Это одна из форм изучения истории, чем больше будет положительного опыта, тем комфортнее мы будем чувствовать себя в Югре.
Заместитель председателя Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера в Думе Югры, депутат Руслан Проводников подытожил:
– Если человек не знает своего прошлого, тогда и будущего нет, поэтому нужно знать свою историю и нужно делать эту историю. Идея проведения викторины – очень хорошая. Это отличная мотивация! Она призывает изучать историю, мотивирует и позволяет совместить приятное с полезным: и знания повысить, и выиграть хорошие призы. В свою очередь, я планирую запустить социальный «челлендж» о викторине, призывающий югорчан поучаствовать в ней. Слоган обращения будет примерно таким: «А ты уже ответил на вопросы викторины? Нет? Тогда мы тебя ждем». Горячая линия телефона: 8 800 101-00-86, Скачать анкету викторины можно на сайте «Открытый регион» : myopenugra.ru/viktorina Узнать новости проекта: vk.com/ugra900