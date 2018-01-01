В Югре открылся новый образовательный комплекс

- Русский
В селе Алтай Кондинского района состоялась общественная приёмка школы – детского сада – интерната. Объект возводился в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа. Его строительство находилось на постоянном контроле губернатора Югры Натальи Комаровой.
Проектная мощность здания позволяет одновременно вместить 50 школьников, 25 дошколят и 18 человек на проживание в интернат. Поскольку село Алтай является труднодоступной территорией, в образовательном комплексе предусмотрен интернат. Обучаться здесь безвыездно могут дети из соседней деревни Кама.
В состав общественной комиссии, принявшей объект, вошли родители учеников, старшеклассники, а также представители органов местного самоуправления района. Руководители подрядной организации провели экскурсию по помещениям.
Члены комиссии отметили, что функционал и возможности объекта отвечают всем требованиям современности. К примеру, учебный сектор имеет в своём составе много специализированных помещений, где уроки будут проходить более интересно – отдельные классы для занятий кулинарией и шитьём, комната психологической разгрузки. Для обучения начальных классов, согласно требованиям, отведена специальная рекреация, предусмотрена зона для дневного отдыха. Условия проживания в интернате максимально приближены к домашним. В числе помещений общего пользования – прачечная, комната с гладильными станками, большие гардеробные, зона отдыха с бильярдом, буфет и многое другое. В помещениях детского сада ситуация аналогична. Все кабинеты и рекреация оборудованы по последнему слову техники. Здесь же ребята могут заниматься спортом и музыкой, перед актовым залом есть гримёрные комнаты.
Оснащённость нового образовательного комплекса получила высокую оценку общественности. Педагоги уже строят грандиозные планы на будущее, осваивают новую технику.
Народный контроль пройден, осталось доработать всю необходимую документацию, и в скором времени учащиеся алтайской школы переедут в новое комфортное здание.