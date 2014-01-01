Губернатор Наталья Комарова провела в Белоярском совещание по формированию интерактивной карты промышленности Югры

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочее совещание по формированию интерактивной карты промышленности Югры. Правительство автономного округа встречей в Белоярском завершает работу над ее формированием, инвестиционный портфель большинства муниципальных образований в ней уже отражен.
Открывая совещание, глава региона отметила, что Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию определил общенациональную задачу по реализации масштабной программы пространственного развития России. В основе этого развития - обновление промышленного сектора, как базового элемента жизнедеятельности территории.
«Актуализированная региональная Стратегия-2030 предполагает глобальное технологическое перевооружение действующих и создание новых высокотехнологичных мощностей. Весь регион подключен к этой работе. Промышленная политика округа, в свою очередь, нацелена на поддержку бизнеса, на союз малого и крупного предпринимательства», - акцентировала внимание губернатор Наталья Комарова.
Директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Павел Сидоров в своем докладе отметил, что наш округ обладает мощным экономическим потенциалом.
«Белоярский район один из самых молодых и перспективных районов Югры. Стратегически значимой для него является нефтедобыча, она формирует основу экономики района. Но при этом Белоярский обладает большим потенциалом в развитии туризма, лесопромышленной и агоропромышленной отраслях. В перспективе драйвером развития экономики района станет формирование транспортного коридора Югорск – Советский – Верхне-Казымский – Надым», - подчеркнул Павел Сидоров.
По его мнению, это укрепит транспортные с вязи с соседними регионами, обозначит преимущество транзитного положения Белоярского района, обеспечит выгодную интеграцию местных природных ресурсов, экономический рост и улучшение качества жизни людей.
По словам исполняющего обязанности директора департамента промышленности автономного округа Василия Дудниченко, интерактивная карта интегрирует уже эффективно работающие информационные ресурсы. Это инвестиционный портал Югры, навигатор, где сконцентрированы все меры финансовой поддержки, в том числе федерального уровня.
«В процессе работы мы также запустили специальное приложение для сбора предложений по нанесению на карту тех или иных проектов, различных идей от предпринимателей и муниципальных образований. Такие предложения и проекты уже поступают», - сказал Василий Дудниченко.
Он также подчеркнул, что на территории Белоярского района отмечается высокий потенциал развития по многим отраслям, в том числе по переработке рыбы, дикоросов.
Говоря о перспективах развития промышленности Белоярского района, положении дел на отдельных предприятиях, Наталья Комарова отметила, что объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям за 2017 год составил 31,3 млрд рублей, что на 7 млрд руб. больше чем в 2016 году.
Подробно о состоянии дел, о готовящихся к реализации проектах, перспективах развития отдельных предприятий рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков.
Он отметил, что рост промышленного комплекса района обеспечен устойчивым развитием нефтедобывающей отрасли, удельный вес которой занимает более 93 %.
«Стратегической возможностью диверсификации экономики района является развитие малого и среднего бизнеса. Благодаря реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы» финансовую поддержку и мощный импульс развития получил 51 субъект», - отметил глава района.
Он также акцентировал внимание на том, что Белоярский район располагает уникальной рыбной ресурсной базой. Так, рыбаки национальной деревни Пашторы добыли 276 тонн рыбы и на четверть обеспечили загрузку рыбоконсервного производства АО «Сибирская рыба» в Березовском районе. Белоярский район единственный из регионов в УрФО, кто отправил на экспорт 19 тонн рыбы в республику Беларусь. Также АО «Казымская оленеводческая компания» экспортировало 100 шкур серебристо-черных лисиц на Витебскую меховую фабрику. Сотрудничество с республикой продолжается.
Сергей Маненков подчеркнул, что значительные изменения происходят в оленеводстве. За минувший год поголовье северных оленей в хозяйствах всех форм собственности увеличилось на 400 голов. На территории сельского поселения Кызым и межселенной территории создано 23 крестьянско-фермерских оленеводческих хозяйств, в результате чего безработных в национальных деревнях Нумто и Юильск нет.
Участники рабочего совещания подробно остановились на перспективах развития «Казымской оленеводческой компании», АО «Китеж», унитарного муниципального предприятия «Управление производственно-технической комплектации». Завод производит тротуарную плитку, бордюрный камень, стеновые блоки, кирпич.
«Благодаря успешной работе завода благоустройство в районе идет хорошими темпами. Завод выпускает качественную продукцию, и жители смогли в этом убедиться. Мы заинтересованы в том, что бы предприятие развивалось и выходило за рамки района", - отметил Сергей Маненков.
Его позицию поддержала губернатор Наталья Комарова.
«Надо привлекать соседние муниципалитеты, искать агломерационные возможности. Важно, чтобы мы понимали возможности, которые у нас есть, и шире их использовали», - нацелила всех глава региона.